惡搞唔斷尾！男子吉野家猛食公家薑片 「標槍」襲擊鐵路(有片)

日本近日出現一股拍片惡搞風潮，繼連鎖迴轉壽司店、人氣烏冬店、咖哩店遭人惡搞食材、調味料、餐具後，鐵路公司、牛丼連鎖店吉野家也受害。

日本電視台(Nippon TV)報道，日本社交網又出現「迷惑行為」(日文迷惑意為使人困惑、為難等)短片，可見一名男子在愛媛縣大洲市一處JR車站附近建築物上，把建築地盤用的黃黑相間膠桿當標槍，擲向路軌，貼文還附上「標槍錦標賽」標籤。

JR四國公司負責人表示，如果該行為妨礙列車行駛安全，當事人可能須負起刑事或民事責任；並稱這是非常危險的行為，鐵路公司將堅決應對，正考慮報警。