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國際
2023-02-08 19:10:03

惡搞唔斷尾！男子吉野家猛食公家薑片 「標槍」襲擊鐵路(有片)

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男子在吉野家分店狂吃公家紅薑片。(互聯網)

男子在吉野家分店狂吃公家紅薑片。(互聯網)

日本近日出現一股拍片惡搞風潮，繼連鎖迴轉壽司店、人氣烏冬店、咖哩店遭人惡搞食材、調味料、餐具後，鐵路公司、牛丼連鎖店吉野家也受害。

日本電視台(Nippon TV)報道，日本社交網又出現「迷惑行為」(日文迷惑意為使人困惑、為難等)短片，可見一名男子在愛媛縣大洲市一處JR車站附近建築物上，把建築地盤用的黃黑相間膠桿當標槍，擲向路軌，貼文還附上「標槍錦標賽」標籤。

JR四國公司負責人表示，如果該行為妨礙列車行駛安全，當事人可能須負起刑事或民事責任；並稱這是非常危險的行為，鐵路公司將堅決應對，正考慮報警。

男子把膠桿擲向路軌。(互聯網)

男子把膠桿擲向路軌。(互聯網)

主婦斥「噁心」 

餐飲業方面，吉野家也遭顧客惡搞。網傳影片可見，一名男子拿起吉野家桌上提供的公用紅薑盒，「以盒就口」用筷子夾來猛吃。有家庭主婦看過影片後直呼「噁心」，說自己的孩子若做出這種事，「我一定會痛毆一頓」。

吉野家周二表示，已短暫關閉該分店將紅薑全部換新並消毒調味料罐，並將報警處理。

另外，日媒J-CAST NEWS報道，連鎖迴轉壽司店「壽司銚子丸」周日，本月4日在橫濱都筑店內提供的公用薑片盒裡發現煙頭，已報警處理。

店方就事件向公眾致歉，並採取因應措施，原本放在桌上的調味料及餐具等，改為由侍應帶位時提供，並在顧客用完餐後收回。

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