想劈邊個都得？科學家成功用激光令閃電轉向(有片)

人類控制閃電的日子指日可待？一個國際科學家團隊，把激光射上高空，成功使閃電轉向，並令其往特定方向前進逾50米，有關技術日後冀應用於避雷科技上。 避雷針是迄今防禦閃電的普遍裝備，但難以全面保護佔地範圍極廣的設施，如電廠及機場等免受雷劈，尤其是機場，因為免影響飛機，並不適宜架設大量高聳的避雷針，是以科學家多年來一直在另覓他法。



俾雷劈｜高功率激光 成功把閃電導向避雷針 來自6個機構的科學家團隊去年夏天在雷電交加的某日，在高2,500米、位於瑞士東北部的阿爾卑斯山森蒂斯峰(Mount Santis)上一設有避雷針、高124米的電訊塔旁邊，發射每秒1,000次的高功率激光。 森蒂斯峰上空每年出現多達400次閃電，是進行有關實驗的理想地點。參與研究的瑞士日內瓦大學專家Jean-Pierre Wolf表示，過去20年一直在研究有關技術，實驗成功當日「風速達100公里又落雹」，「我很興奮地看著激光及閃電」，團隊的高速鏡頭最終捕捉到他們夢寐以求的一幕——在逾6小時的雷暴中，激光發射了4次，4次都成功令閃電改道，導向附近的避雷針，「這是個夢幻畫面」。