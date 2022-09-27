愈有錢愈孤寒！男子「沉迷理財」變疑神疑鬼控制狂  遭相識15年女友告上法庭 

理財投資對保障生活固然重要，但若過份「理財」小心摧毀生活！英國一對相識15年的情侶，萬料不到會因為男方「沉迷理財」而決裂，更鬧上法庭。 女方大數男友多宗罪，包括清晨迫她到花園點算取暖生火用的柴木，原因是他懷疑鄰居「偷柴」，又恆常地認為女友無時無刻都在「貼錢」予其他人。 沉迷理財｜男子繼承亡母遺產後「沉迷」理財 54歲任職經理的女子蒂爾(Aileen Till)入稟稱遭受55歲男友馬殊(Michael Marsh)家暴。蒂爾指，馬殊自2019年繼承亡母一大筆現金遺產後，整個生活都「沉迷」在儲錢及理財自製退休金之上，變得錙銖必較，不會與她分享一分一毫。 蒂爾在庭上聲淚俱下的指控馬殊疑心愈來愈重，包括懷疑鄰居「偷柴」，「他要我數柴，因為認為有柴木不見了……我非常尷尬，那是一大清早。他說聽到鄰居爬過6呎高圍欄過來偷柴」，「我不想讓鄰居知道他在想甚麼」。 蒂爾又聲稱，每次洗碗時，都發現只剩一粒洗碗碟機皂片(dishwasher tablet)，「我不明白(為何只剩一粒)，因為皂片是我買的，我說要再去買，但他說我把皂片賣給女兒，所以每次只配給一粒給我用」。

沉迷理財｜男子迫「儲錢」禁女友花費在子孫身上 她又稱馬殊規定她所有餘錢，都要跟他一起撥作退休金儲備、日後在北威爾斯買屋，不准她在子女及孫兒身上花錢，就算孫兒只得6至8歲，亦不准買禮物給他們，更加不准給錢女兒。「每次我見女兒，都只能在他上班時暪住他去」，「如果我告訴他我有見女兒，就要說女兒請我吃早餐或午餐」。此外，馬殊知道蒂爾聖誕節做義工幫助無家可歸者時，即大罵她，他指無家可歸者亦應儲錢，「他不明白有些人沒他那麼幸運……之後我沒再做義工」。 蒂爾憶述，一次有朋友到訪二人寓所，「他就問︰『為何她會來？你會給她甚麼？她一定是為了甚麼(好處)而來』這令我感到孤單……我避免再叫她來，又或只能偷偷見她」。另一次「我弟痛失女兒，我想支持他便邀他跟老婆前來晚飯，但最終不歡而散」，馬殊形容她的弟弟夫婦不是他喜歡的那種人，「我告訴他這屋我也有份，但他說是他的屋，一切由他作主」。 至2020年1月，二人關係惡化，「我本來挺堅強，我有管理級的工作……受同事尊重，人人都說我友善，我亦掌握自己的生活」，「但自此(男友性情變)我崩潰了，我上班管理一隊同事，裝作沒事，實質並不是」，「在家我愈來愈難捱，我煮飯、清潔，甚麼都做。我不明白他為何忽然間那麼憎我」。