愈老愈浪漫｜七旬翁嫌99朵玫瑰普通　種120萬朵向日葵送妻慶金婚(有片)

99朵玫瑰花太普通？美國一名70歲老翁，為了紀念與愛妻結婚50周年，偷偷地在一幅土地上灑上葵花籽，付出時間與心血，打造出片種滿120萬朵俗稱太陽花的向日葵，令老伴驚訝感動。

綜合報道，居於普拉特郡的七旬翁Lee Wilson，為了慶祝跟愛妻結婚50周年，今年5月開始，偷偷在一幅32公頃的土地上種植了120萬朵向日葵，意味他需要在每一公頃土地上灑上1.5萬顆葵花籽，才能打造出這片驚人的花海。報道指，Lee Wilson說，與愛妻Renee於高中時認識，首次約會是參加一個滾軸溜冰派對，一切猶如歷歷在目。Lee Wilson指：「8月10日就是我們結婚50周年紀念日，她一向很喜歡向日葵，我認為今年是種植向日葵的一年，所以我給她種了32公頃的向日葵。」現在已變成一片金黃花海，並吸引了很多人的目光。