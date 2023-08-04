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2023-08-04 14:17:00

愈老愈浪漫｜七旬翁嫌99朵玫瑰普通　種120萬朵向日葵送妻慶金婚(有片)

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七旬翁嫌99朵玫瑰普通，種120萬朵向日葵送妻慶金婚。(X)

七旬翁嫌99朵玫瑰普通，種120萬朵向日葵送妻慶金婚。(X)

99朵玫瑰花太普通？美國一名70歲老翁，為了紀念與愛妻結婚50周年，偷偷地在一幅土地上灑上葵花籽，付出時間與心血，打造出片種滿120萬朵俗稱太陽花的向日葵，令老伴驚訝感動。

綜合報道，居於普拉特郡的七旬翁Lee Wilson，為了慶祝跟愛妻結婚50周年，今年5月開始，偷偷在一幅32公頃的土地上種植了120萬朵向日葵，意味他需要在每一公頃土地上灑上1.5萬顆葵花籽，才能打造出這片驚人的花海。報道指，Lee Wilson說，與愛妻Renee於高中時認識，首次約會是參加一個滾軸溜冰派對，一切猶如歷歷在目。Lee Wilson指：「810日就是我們結婚50周年紀念日，她一向很喜歡向日葵，我認為今年是種植向日葵的一年，所以我給她種了32公頃的向日葵。」現在已變成一片金黃花海，並吸引了很多人的目光。

Lee Wilson指：「她一向很喜歡向日葵，我認為今年是種植向日葵的一年，所以我給她種了32公頃的向日葵。」(X) Renee說：「沒有比向日葵田更完美的周年紀念禮物，感覺很特別。」(X) 意味Lee Wilson需要在每一公頃土地上灑上1.5萬顆葵花籽。(X)

Lee Wilson：一次就足夠 明年就輪到別人

Renee表示，那片向日葵花海令她非常驚訝，她說：「沒有比向日葵田更完美的周年紀念禮物，感覺很特別。」不過，Lee Wilson表明不會將種植向日葵成為慶祝結婚周年的傳統，他說：「這很有趣，但對我們來說一次就足夠，明年就輪到別人。」

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