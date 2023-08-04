愈老愈浪漫｜七旬翁嫌99朵玫瑰普通　種120萬朵向日葵送妻慶金婚(有片)

99朵玫瑰花太普通？美國一名70歲老翁，為了紀念與愛妻結婚50周年，偷偷地在一幅土地上灑上葵花籽，付出時間與心血，打造出片種滿120萬朵俗稱太陽花的向日葵，令老伴驚訝感動。
綜合報道，居於普拉特郡的七旬翁Lee Wilson，為了慶祝跟愛妻結婚50周年，今年5月開始，偷偷在一幅32公頃的土地上種植了120萬朵向日葵，意味他需要在每一公頃土地上灑上1.5萬顆葵花籽，才能打造出這片驚人的花海。報道指，Lee Wilson說，與愛妻Renee於高中時認識，首次約會是參加一個滾軸溜冰派對，一切猶如歷歷在目。Lee Wilson指：「8月10日就是我們結婚50周年紀念日，她一向很喜歡向日葵，我認為今年是種植向日葵的一年，所以我給她種了32公頃的向日葵。」現在已變成一片金黃花海，並吸引了很多人的目光。
Lee Wilson：一次就足夠 明年就輪到別人
Renee表示，那片向日葵花海令她非常驚訝，她說：「沒有比向日葵田更完美的周年紀念禮物，感覺很特別。」不過，Lee Wilson表明不會將種植向日葵成為慶祝結婚周年的傳統，他說：「這很有趣，但對我們來說一次就足夠，明年就輪到別人。」
Kansas man gave an unexpected 50th anniversary gift for his wife. Taking note of her love for sunflowers, Lee Wilson decided to plant 80 acres of Mrs Wilson's favourite flower. He cultivated nearly 1.2 million of them in his field. Watch the video. pic.twitter.com/yFKUcEFFsi— RT_Documentary (@RT_Doc) August 3, 2023