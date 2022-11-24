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國際
2022-11-24 13:53:00

意國修女「還俗」後驚豔人前　稱不意味放棄信仰(有片)

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意國修女「還俗」後驚豔人前，稱不意味放棄信仰。(網上圖片)

意國修女「還俗」後驚豔人前，稱不意味放棄信仰。(網上圖片)

在意大利曾於2014年參加真人騷《意大利之聲》(The Voice of Italy)並奪得冠軍的修女Cristina Scuccia，如今已離開修道院，搬到西班牙工作，近日更塗上脂粉、身穿紅色套裝及高踭鞋，甚至穿了鼻環，在節目上分享「還俗」後的新生活及心境變化。

Cristina Scuccia於2014年勝出《意大利之聲》後，獲得環球唱片合約推出個人專輯。(網上圖片) Cristina Scuccia於2014年勝出《意大利之聲》後，獲得環球唱片合約推出個人專輯。(網上圖片)

Cristina Scuccia2014年勝出《意大利之聲》後，獲得環球唱片合約推出個人專輯，其中一首歌更翻唱美國天后麥當娜的首本名曲《Like A Virgin》，她當年甚至送了一張專輯給教宗方濟各，成為一時佳話。時隔8年，Cristina Scuccia以一個全新形象現身意大利一個脫口秀節目《Verissimo》，宣布已正式脫離修女生活。

Cristina Scuccia表示，自己在一位心理學家的協助之下決定還俗，但並不意味她放棄信仰，「我從未質疑上帝，上帝就是生命。但我不再能夠在遵守教條的情況下成長。我的父親已離世……我選擇追隨自己的內心，不去想人們會怎麼說。」

認為改變並非質疑自己 沒有對或錯

Cristina Scuccia指，在西班牙生活很快樂，她的夢想職業仍是做音樂，「我認為，你必須勇敢地傾聽自己的內心，改變就是進化的標誌，但這總是可怕的，因為堅守可確定事物比較簡單，而非質疑自己。但這有對或錯嗎？」她又提及往時說：「Cristina Scuccia修女依然存在於我的內心，我有過一段奇妙的旅程，但亦是一趟複雜且艱困的旅程。那是我生命中最美好的幾年。」

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