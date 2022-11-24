意國修女「還俗」後驚豔人前　稱不意味放棄信仰(有片)

在意大利曾於2014年參加真人騷《意大利之聲》(The Voice of Italy)並奪得冠軍的修女Cristina Scuccia，如今已離開修道院，搬到西班牙工作，近日更塗上脂粉、身穿紅色套裝及高踭鞋，甚至穿了鼻環，在節目上分享「還俗」後的新生活及心境變化。

Cristina Scuccia於2014年勝出《意大利之聲》後，獲得環球唱片合約推出個人專輯，其中一首歌更翻唱美國天后麥當娜的首本名曲《Like A Virgin》，她當年甚至送了一張專輯給教宗方濟各，成為一時佳話。時隔8年，Cristina Scuccia以一個全新形象現身意大利一個脫口秀節目《Verissimo》，宣布已正式脫離修女生活。

Cristina Scuccia表示，自己在一位心理學家的協助之下決定還俗，但並不意味她放棄信仰，「我從未質疑上帝，上帝就是生命。但我不再能夠在遵守教條的情況下成長。我的父親已離世……我選擇追隨自己的內心，不去想人們會怎麼說。」