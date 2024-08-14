意國龐貝古城出土一男一女遺骸 身旁散落珠寶 推測為避火山落石躲進豪宅

意大利龐貝古城再有驚人發現，考古學家在遺址的房屋中發現一男一女完整遺骸，身旁還有金銀珠寶，展現了約2,000年前龐貝人的生活面貌。

豪宅為裝修而臨時搭建臥室

意大利南部的維蘇威火山(Vesuvius volcano)於公元79年大爆發，山下的龐貝城一夜間被火山灰及熔岩掩埋，約2,000人死亡，另估計火山附近一帶死亡人數多達1.6萬。考古團隊周一(12日)在古城一間豪華住宅為裝修而臨時搭建的臥室中，發現一男一女遺骸。

女死者躺在床上，身旁散落一對珍珠耳環以及一堆金銀珠寶，男死者則倒臥在床尾。房間內有床、櫈子、箱子、銅燭台等家具和日常用品。