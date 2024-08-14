意國龐貝古城出土一男一女遺骸 身旁散落珠寶 推測為避火山落石躲進豪宅

意大利龐貝古城再有驚人發現，考古學家在遺址的房屋中發現一男一女完整遺骸，身旁還有金銀珠寶，展現了約2,000年前龐貝人的生活面貌。
豪宅為裝修而臨時搭建臥室
意大利南部的維蘇威火山(Vesuvius volcano)於公元79年大爆發，山下的龐貝城一夜間被火山灰及熔岩掩埋，約2,000人死亡，另估計火山附近一帶死亡人數多達1.6萬。考古團隊周一(12日)在古城一間豪華住宅為裝修而臨時搭建的臥室中，發現一男一女遺骸。
女死者躺在床上，身旁散落一對珍珠耳環以及一堆金銀珠寶，男死者則倒臥在床尾。房間內有床、櫈子、箱子、銅燭台等家具和日常用品。
推測火山爆發時死者受困
考古學家推測，這對男女可能在火山爆發時為避落石而躲進房間，但房間被火山灰和岩石迅速密封，兩人無法逃出，終被熔岩掩埋。
龐貝考古園區主管Gabriel Zuchtriegel表示，這次新發現不僅提供了重要的考古數據，也揭示了兩名死者近2,000年前遭遇的悲慘命運。這些發現在古代龐貝人日常生活和當地歷史方面，提供了資訊。
龐貝古城最近有多項新發現
這次發掘的地點位於龐貝古城第9區，近月這一區陸續有重要的考古發現。例如在6月，考古學家在附近發現一處名為「藍色神殿」的房間，推測是用於宗教儀式的神龕。4月時，考古學家在這一區發現完整的古羅馬壁畫，上面描繪特洛伊戰爭的英雄和希臘神。