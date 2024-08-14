熱門搜尋:
郭富城演唱會 自助餐優惠 鬼節 反起跑線聯盟2 FINNIE 香港小姐2024 PARK SEASONS 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-08-14 18:11:14

意國龐貝古城出土一男一女遺骸 身旁散落珠寶 推測為避火山落石躲進豪宅

分享：
考古學家仔細挖掘遺骸。(路透社)

考古學家仔細挖掘遺骸。(路透社)

adblk5

意大利龐貝古城再有驚人發現，考古學家在遺址的房屋中發現一男一女完整遺骸，身旁還有金銀珠寶，展現了約2,000年前龐貝人的生活面貌。

豪宅為裝修而臨時搭建臥室

意大利南部的維蘇威火山(Vesuvius volcano)於公元79年大爆發，山下的龐貝城一夜間被火山灰及熔岩掩埋，約2,000人死亡，另估計火山附近一帶死亡人數多達1.6萬。考古團隊周一(12)在古城一間豪華住宅為裝修而臨時搭建的臥室中，發現一男一女遺骸。

女死者躺在床上，身旁散落一對珍珠耳環以及一堆金銀珠寶，男死者則倒臥在床尾。房間內有床、櫈子、箱子、銅燭台等家具和日常用品。

adblk6
遺骸在豪宅臥室裡發現。(路透社) 這次發現的遺骸十分完整。(路透社) 考古學家推測死者當時可能為避火山落石而逃進豪宅。(路透社) 考古學家推測死者當時可能為避火山落石而逃進豪宅。(互聯網) 考古學家小心挖掘遺骸。(互聯網) 遺骸附近發現錢幣。(互聯網) 遺骸附近發現金銀珠寶。(互聯網)

推測火山爆發時死者受困

考古學家推測，這對男女可能在火山爆發時為避落石而躲進房間，但房間被火山灰和岩石迅速密封，兩人無法逃出，終被熔岩掩埋。

龐貝考古園區主管Gabriel Zuchtriegel表示，這次新發現不僅提供了重要的考古數據，也揭示了兩名死者近2,000年前遭遇的悲慘命運。這些發現在古代龐貝人日常生活和當地歷史方面，提供了資訊。

龐貝古城最近有多項新發現

這次發掘的地點位於龐貝古城第9區，近月這一區陸續有重要的考古發現。例如在6月，考古學家在附近發現一處名為「藍色神殿」的房間，推測是用於宗教儀式的神龕。4月時，考古學家在這一區發現完整的古羅馬壁畫，上面描繪特洛伊戰爭的英雄和希臘神。

amJetso送大灣區航空首爾及台北機票   ⬇️⬇️ 立即參加⬇️⬇️