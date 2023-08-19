意大利人外遊食霸王餐　總理嬲爆直斥「白痴」　下令大使館幫手埋單

意大利總理外訪感丟臉

綜合《路透社》與《BBC》報道，梅洛尼與她的家人應阿國總理拉馬（Edi Rama）的邀請，前往阿爾巴尼亞訪問。拉馬也趁與對方會面時談及此事，顯然讓梅洛尼面子掛不住。拉瑪稱，梅洛尼告訴意大利駐阿爾巴尼亞大使，「請去為這些白痴（idiots）結帳吧」，以確保當地被吃霸王餐的餐廳老闆不會在意大利同胞未付錢就逃離後損失慘重。

一同出訪阿國的意大利農業部長、梅洛尼的妹夫洛洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）表示這格問題攸關國家榮譽，「不能因為少數不誠實的人，讓一個擁有正派民族的國家蒙羞」。

大使館方面證實，意大利政府已代表公民支付了餐費，金額約80歐元（約680元港幣），大使館也強調，「意大利人尊重規則並償還債務，我們希望此類事件不會再次發生」。尚不清楚意大利遊客是何時吃霸王餐的，但這4人走出餐廳的影片在社交網站瘋傳，餐廳老闆告訴當地傳媒他是第一次遇到顧客沒付錢的狀況，「這4名意大利人甚至稱讚了食物美味」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章