意大利倫巴第擬禁帶動物行乞 防路人同情心遭濫用

議員指，攜帶動物乞討的行為已完全失控，有必要立法規管。(互聯網)

意大利倫巴第(Lombardia)近日提出一項「禁止攜帶動物乞討」的公民法案，防止不法分子虐待動物、利用動物來乞討以及濫用民眾同情心。法案將設立一個監管框架，從倫巴第大區開始，再延伸至全國。

《晚郵報》(Corriere Della Sera)本月4日報道，「倫巴第大區禁止攜帶動物乞討」公民法案是由「動物保護特遣部隊」協會在五星運動黨議員披奇吉尼(Paola Pizzighini)支持下提出。

動物在「經設計的憐憫營銷機制」下受害

法案倡議者指，這不是討論被遺棄動物的問題，而一種經設計的憐憫營銷機制問題。這也是動物本身的問題，牠們常被無法照顧牠們的人照顧。根據制定公民法案的規定，至少需收集30個合格的公民聯署，他們再根據提案要求大區進行立法。

「動物保護特遣部隊」協會主席薩拉(Carolina Sala)指出：「由於該地區缺乏管制、人手、晶片讀取器和獸醫，許多關於行乞的動物保護市政法規都不適用。因此，現在迫切需要一項超越市政法規的地區法律，保護正在行乞者手中的動物，免於被迫生活在痛苦中」。

議員：帶著動物乞討已完全失控

報道指，在意大利，虐待動物、將動物用於乞討的行為非常猖獗。披奇吉尼說，他強烈支持這項公民法案，原因有二，首先，帶著動物乞討已完全失控，因此有必要提出立法建議。第二，由公民倡議的立法提案愈來愈少，這是非常糟糕的訊號，這顯然增加了公民與政府之間的距離，令公民愈來愈遠離政治。

他強調，數據顯示，動物真正陪伴行乞者的個案少之又少，相反愈來愈多動物受到虐待或未接種疫苗，牠們從一個主人傳到另一主人手上，長期被剝削。