意大利公司賣著名景點科莫湖空氣　每罐89元

世界各地旅遊區都會出售當地特色紀念品，意大利卻有一間公司出奇招，出售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元(約89港元)。科莫湖近年因電影明星喬治·克隆尼在此置產而日益受到遊客歡迎。

綜合報道，科莫湖(Lake Como)一向是意大利的旅遊勝地，2023年就有超過560萬名遊客來到科莫湖旅遊，且這數字持續增長中。科莫湖近年更因為電影取景及名人加持而愈來愈受歡迎，例如荷李活影星佐治古尼 (George Clooney)就在科莫湖附近擁有一座別墅，每年夏天都會到當地度假。