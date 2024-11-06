意大利公司賣著名景點科莫湖空氣　每罐89元

世界各地旅遊區都會出售當地特色紀念品，意大利卻有一間公司出奇招，出售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元(約89港元)。科莫湖近年因電影明星喬治·克隆尼在此置產而日益受到遊客歡迎。
綜合報道，科莫湖(Lake Como)一向是意大利的旅遊勝地，2023年就有超過560萬名遊客來到科莫湖旅遊，且這數字持續增長中。科莫湖近年更因為電影取景及名人加持而愈來愈受歡迎，例如荷李活影星佐治古尼 (George Clooney)就在科莫湖附近擁有一座別墅，每年夏天都會到當地度假。
創辦人：產品是你心裡的有形記憶
意大利行銷公司「Italy Comunica」就想出向遊客販售旅遊勝地科莫湖的罐裝新鮮空氣，每罐售價9.9歐元，據介紹，他們旨在為遊客打造「可以輕鬆攜帶的旅遊紀念品」和「原創、有趣甚至具有辛辣意味的東西」。創辦人Davide Abagnale指，這不是一個產品，而是你心裡的有形記憶。他補充說，打開後的罐頭可以當作紀念筆筒來使用。
報道提到，販售空氣並非新鮮事， 2015年，就有加拿大公司販售冰島的罐裝空氣，還有2020年有公司販售英格蘭、蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭的「正宗」空氣，讓居住在海外的英國人能夠嗅到家鄉的氣息。