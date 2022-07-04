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國際
2022-07-04 13:11:00

意大利冰川崩塌造成至少6死8傷十多人失蹤(有片)

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意大利北部馬爾莫拉達山(Marmolada)區一座冰川崩塌，造成至少6人死亡，另外十多人失蹤，當局展開搜救，並派出直升機及搜索犬協助。當局警告，冰川有進一步坍塌的危險。

意大利冰川崩塌造成至少6死8傷。(AP)

意大利冰川崩塌造成至少6死8傷。(AP)

意大利Trento地方政府表示，國內阿爾卑斯山的部分山區冰川周日（7/3）在創紀錄高溫，發生大規模冰川崩落造成登山遠足者傷亡後，救援行動正在進行中，且傷亡情況可能慘重。地方官員指，傷者已被送往BellunoTrevisoBolzano等城鎮附近的醫院，並警告冰川仍有崩塌風險。

地方官員警告，冰川仍有崩塌風險。(AP) 有遊客拍得冰川崩塌一刻。(Twitter)

冰川或進一步坍塌

阿爾卑斯山救援小組稱，巨大的冰塊崩落在Punta Rocca附近，該處是登山者和攀岩者通常用來登頂的路線。一名發言人說，「幸運的是天氣狀況良好，但危險的是，冰川可能會發生進一步坍塌。」

馬爾莫拉達山主峰海拔3,300多米，正常年份山頂溫度一直在攝氏零度以下，但近日區內高溫，令山頂溫度升至10度左右。

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