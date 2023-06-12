意大利前總理貝盧斯科尼逝世 患血癌終年86歲

意大利在位任期最長的前總理貝盧斯科尼今日離世，終年86歲。他百病纏身，心臟有問題、曾患前列腺癌，亦於2020年感染新冠肺炎，並患有俗稱血癌的白血病一段時間，最近曾因血癌引發肺部感染。貝盧斯科尼從政前是一名富商，曾是意大利球會AC米蘭班主，並創立意大利最大傳媒機構，他現為國會參議員，雖然在現時政府內閣沒有職權，但其政黨「意大利力量黨」為右翼執政聯盟成員，有指其離世或令意大利政局不穩。他與俄羅斯總統普京關係友好，令他與在烏克蘭戰爭中支持烏克蘭的意大利現任總理梅洛尼關係微妙。

貝盧斯科尼｜上周五入院檢查 醫生稱非危急

貝盧斯科尼上周五因白血病再度入住米蘭醫院，是數月來第二度入院，當時醫生稱只是正常的身體檢查，並非他身體出現危急情況。當地傳媒稱，他或最少留醫一晚，豈料今日傳出他離世消息。