意大利北部水浸至少造成9人死亡　F1伊莫拉站取消

意大利北部暴雨成災，有9人因為暴雨造成的水浸而死亡，另有多人失蹤，而當地約有1萬名居民需要撤離。另外原定在本周末舉行的F1伊莫拉賽站，亦因為水災而取消。

意大利北部的艾米利亞羅曼尼亞發生嚴重的水浸，當局指有14條河流泛濫，23條村莊被淹浸。原定在本周於該地區進行的F1賽站，在周三（17日）決定取消。拉溫納市長Michele de Pascale向當地媒體表示：「這可能是羅曼尼亞史上最壞的一夜。」在區內另一城市的切塞納，有居民要爬上屋頂等候救援人員的直昇機或小艇載走。