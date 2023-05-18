意大利北部水浸至少造成9人死亡　F1伊莫拉站取消

意大利北部暴雨成災，有9人因為暴雨造成的水浸而死亡，另有多人失蹤，而當地約有1萬名居民需要撤離。另外原定在本周末舉行的F1伊莫拉賽站，亦因為水災而取消。
意大利北部的艾米利亞羅曼尼亞發生嚴重的水浸，當局指有14條河流泛濫，23條村莊被淹浸。原定在本周於該地區進行的F1賽站，在周三（17日）決定取消。拉溫納市長Michele de Pascale向當地媒體表示：「這可能是羅曼尼亞史上最壞的一夜。」在區內另一城市的切塞納，有居民要爬上屋頂等候救援人員的直昇機或小艇載走。
在博洛涅塞堡市長指水災是一場重大的災難，數以千計住在單層房屋的人們需要救援，而市內目前已經沒有電力供應。英國廣播公司（BBC）指，在艾米利亞羅曼尼亞地區，不少人需要到健身室以及學校暫避。該區的首長Stefano Bonaccini周三表示，已確定有9人在水災中死亡，另外發生逾百宗山泥傾瀉，令通往當地的道路被中斷。
旱災變水災
意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）主持救災小組的緊急會議，並感謝救援人員冒生命危險去拯救當地居民。而多支義務救援隊已陸續抵達災區為當地的救援提供協助。意大利北部早前受到乾旱的困擾，然而最近受到一股風暴的侵襲，令當地出現暴雨，而土地因為長時間乾旱影響吸收水份的能力，令當地一下子由旱災變水災。