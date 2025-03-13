意大利南部凌晨4.2級地震　那不勒斯居民通宵露宿

意大利南部城市的那不勒斯，周四（13日）凌晨發生黎克特制4.2級的地震，部份居民漏夜在戶外度宿，擔心地震會帶來危險。而當地部門指，那不勒斯部份地區供電受影響。 在意大利時間周四的凌晨1時25分左右，意大利的專家稱發生4.4級的地震，震源深度僅3公里，而美國地質調查局及後指地震震度為4.2級，深度10公里。據意大利媒體報道，之後還有至少2次較弱的餘震，在南部的坎帕尼亞地區多處都感受到震動，當中在接近震央的城鎮波佐利，一名傷者從部份倒塌的建築中獲救。那不勒斯不少居民在震後走到街上，擔心會繼續發生地震。

意大利的媒體指，波佐利的學校及鄰近地區的學校在周四停課，並檢查建築物有沒有受損。在社交媒體中，有相片顯示有車輛被倒塌的建築碎片擊中，亦有房子的部份建築出現倒塌，當地已設立救援協調中心評估災情。那不勒斯的西面是意大利的火山盤地，因此當地會發生具破壞力的地震。