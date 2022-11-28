意大利南部山泥傾瀉增至7死　包括初生嬰及2兒童(有片)

意大利南部度假勝地伊斯基亞島(Ischia)在周末(26日)發生的山泥傾瀉，增至最少7人死亡，包括1名初生嬰兒及2名兒童，仍然有5人失蹤，救援工作持續進行。政府宣布當地進入緊急狀態，初步撥款200萬歐元，協助災民重建家園。

伊斯基亞島在當地星期六6個小時內降雨155毫米，錄得20年來最大降雨量，出現洪水並引發山泥傾瀉，泥石流湧入島上有大約8,000名居民的港口小鎮卡薩米喬拉泰爾梅鎮(Casamicciola)，推倒樹木，並摧毀部分房屋。由於不少山泥及瓦礫在事件中被沖落海，當局派潛水員展開搜索，官員指周六的山泥傾瀉造成的死亡人數增至7人，包括1名出世只有3個星期的初生嬰兒及一對5歲及11歲的兄妹，以及1名保加利亞遊客，目前仍有5人失蹤。

有消防員形容水及泥漿無孔不入 當局出動小型堆土機協助清理道路，讓救援車輛通過，但部份地區仍有山泥傾瀉危險。消防人員繼續在山泥傾瀉現場進行清理工作，又出動搜索犬尋找可能被埋的民眾。有消防員形容，水及泥漿無孔不入，尋找失蹤者的行動很困難，他與同僚的最大希望，是失蹤者其實已聯絡並投靠親友，只是未及通報個人位置。教宗方濟各周日在禱告中表示，為伊斯基亞島災民及所有為救援行動作出貢獻的人祈禱。 今次事件再次觸發違規建築泛濫爭議，當地官員指，民眾必須知道部分地區不能居住，違規建築物必須拆除。