意大利國會批准在城市獵殺野豬 動保組織狠批：新法導致動物面臨大屠殺

意大利近年常有野豬入侵市區，造成民眾驚慌、交通事故等，有居民因野豬出沒而受傷，甚至死亡。國會眾議院周三通過修正案，批准在城市獵殺野豬。此舉引來動物保護人士猛烈批評。

居民被野豬「強搶」食物

意大利野豬在市區活動問題存在已久，新冠疫情期間愈趨嚴重。去年，一名女子在超市停車場被一群野豬襲擊，野豬群「強搶」她剛買的食物。有目擊經過的途人表示：「不敢相信自己的眼睛。」

《今日羅馬》(Roma Today)報道，眾議院預算委員會周三通過擴大在保護區和城市地區狩獵的修正案，容許隨時隨地在公園或城市裡獵殺野豬。修正案在審議過程中歷經激烈辯論，一度暫停議事，最終獲得通過。

議員指修正案違憲

綠黨眾議員Angelo Bonelli批評修正案容許殺死保育類動物，因此將向歐盟提出投訴。Bonelli指出，修正案不僅涉及野豬，還將批准撲殺受歐盟保護的物種，例如狼、熊、狐狸等，這完全違反歐盟「棲息地方針」(Habitats directive)和意大利憲法第9條的規定。

意大利國會今年2月修改憲法第9條和第41條，將「動物保護」納入第9條的國家義務中。憲法第9條最終通過的條文為：「為了後代的利益，國家也須保護環境、生物多樣性及生態系統。國家的法律需規定保護動物的方式和形式。」

動保組織斥修正案將民眾置於險地

「國際動物保護組織」(International Organization for Animal Protection，簡稱OIPA)主席Massimo Comparotto批評，該修正案將導致對動物群體「不分青紅皂白的被屠殺」，也將公共安全置於危險境地。