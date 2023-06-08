意大利女議員抱B返工　開會喂奶獲掌聲　主席：第一次不分黨派共同支持

意大利眾議員斯波爾蒂耶洛在議會上哺乳，獲得如雷掌聲。（圖／美聯社）

溫馨的一幕！意大利眾議院議員斯波爾蒂耶洛（Gilda Sportiello） 在議會上獲得了熱烈的掌聲，因為她成為第一位在羅馬議會上為小孩哺乳的政治人物。

女議員帶孩子進入議會 去年11月修例後首次

據《每日郵報》報道，隸屬於五星運動黨的斯波爾蒂耶洛帶着她兩個月大的兒子弗雷德里科（Frederico) 到議會上班，並在過程中哺乳，而這是意大利在修例後首次有嬰兒「獲得議會席位」。

斯波爾蒂耶洛說：「太多女性提前停止親餵母乳，但不是出於自願，而是因為她們被迫重返工作場所。」

在眾議院的公共行政投票中開創了新的先例後，她終於可以帶着二個月大的兒子一起上班，還在哺乳時收到了如雷的掌聲。

主持議會會議的穆勒（Giorgio Mule）說：「這是第一次，不分黨派共同支持，祝福弗雷德里科長命百歲、自由、和平。現在讓我們小聲說話。」

去年11月，意大利的一個議會規則小組批准女議員帶着孩子進入議會，並給孩子餵奶到一歲。

據悉此次的修例是總理梅洛尼 (Giorgia Meloni) 於2019年提出提案，她在去年10月上任後成為意大利首位女總理。

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