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國際
2024-07-15 17:35:10

意大利威尼斯試行徵收入城費 29天進帳220萬歐元

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威尼斯遊客排隊繳付入城費。(路透社)

威尼斯遊客排隊繳付入城費。(路透社)

意大利水都威尼斯對一日遊旅客收取「入城費」的試行計劃周日(14)結束，共進帳220萬歐元(1,873萬港元)。當局有意繼續實施這項政策，也有輿論批評其徹底失敗。

民眾抗議徵費

上周六，數十人聚集在聖露西亞(Santa Lucia)車站外俯瞰擠擁的威尼斯運河，對這項收取5歐元(42.5港元)入城費的措施表達抗議，稱這計劃並未如預期般阻止遊客避開觀光高峰期，改在其他日子前往威尼斯。反對派市議員Giovanni Andrea Martini表示：「數據顯示，收取票價是失敗的措施。」

遊客比徵費前更多

在試行的頭11天，威尼斯每天平均接待7.5萬遊客。Martini援引數據指，這段期間每日入城人數，比去年的3個指標性假期還要多出1萬人。

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今年425日7月中，威尼斯在總計29天的周末假日對一日遊旅客收費。這項討論已久、因新冠疫情而押後的試行計劃，獲聯合國教科文組織(UNESCO)成員國肯定，因為他們早前已決定不將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」(List of World Heritage in Danger)

今年4月計劃開始，工作人員檢查遊客的手機是否有顯示已交入城費的二維碼。(美聯社) 今年4月計劃開始，工作人員檢查遊客的手機是否有顯示已交入城費的二維碼。(美聯社) 上周六，數十人聚集在聖露西亞(Santa Lucia)車站外俯瞰擠擁的威尼斯運河，抗議徵收入城費。(美聯社) 遊客周日在試行計劃最後一天到訪威尼斯。(路透社) 遊客周日在試行計劃最後一天到訪威尼斯。(路透社) 遊客周日在試行計劃最後一天到訪威尼斯。(路透社) 遊客周日在試行計劃最後一天到訪威尼斯。(路透社) 威尼斯遊客排隊繳付入城費。(路透社)

市政府擬再提高徵費

美聯社根據威尼斯提供的數據來計算，發現過去2個半月，近45萬遊客支付入城費，為水都帶來220萬歐元(1,873萬港元)收入。官員表示，這筆款項將用於基礎服務，包括清理垃圾、維護環境等，而在滿是運河的威尼斯，這方面的開支更大。

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威尼斯旅遊部門官員Simone Venturini表示，這項政策將繼續施行，收取的入城費也將提高。市府發言人指，當局正考慮自明年起將入城費增加一倍至10歐元(85港元)

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