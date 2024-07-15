意大利威尼斯試行徵收入城費 29天進帳220萬歐元

意大利水都威尼斯對一日遊旅客收取「入城費」的試行計劃周日(14日)結束，共進帳220萬歐元(約1,873萬港元)。當局有意繼續實施這項政策，也有輿論批評其徹底失敗。
民眾抗議徵費
上周六，數十人聚集在聖露西亞(Santa Lucia)車站外俯瞰擠擁的威尼斯運河，對這項收取5歐元(約42.5港元)入城費的措施表達抗議，稱這計劃並未如預期般阻止遊客避開觀光高峰期，改在其他日子前往威尼斯。反對派市議員Giovanni Andrea Martini表示：「數據顯示，收取票價是失敗的措施。」
遊客比徵費前更多
在試行的頭11天，威尼斯每天平均接待7.5萬遊客。Martini援引數據指，這段期間每日入城人數，比去年的3個指標性假期還要多出1萬人。
今年4月25日至7月中，威尼斯在總計29天的周末假日對一日遊旅客收費。這項討論已久、因新冠疫情而押後的試行計劃，獲聯合國教科文組織(UNESCO)成員國肯定，因為他們早前已決定不將威尼斯列入「瀕危世界遺產名錄」(List of World Heritage in Danger)。
市政府擬再提高徵費
美聯社根據威尼斯提供的數據來計算，發現過去2個半月，近45萬遊客支付入城費，為水都帶來220萬歐元(約1,873萬港元)收入。官員表示，這筆款項將用於基礎服務，包括清理垃圾、維護環境等，而在滿是運河的威尼斯，這方面的開支更大。
威尼斯旅遊部門官員Simone Venturini表示，這項政策將繼續施行，收取的入城費也將提高。市府發言人指，當局正考慮自明年起將入城費增加一倍至10歐元(約85港元)。