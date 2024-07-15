意大利威尼斯試行徵收入城費 29天進帳220萬歐元

意大利水都威尼斯對一日遊旅客收取「入城費」的試行計劃周日(14日)結束，共進帳220萬歐元(約1,873萬港元)。當局有意繼續實施這項政策，也有輿論批評其徹底失敗。

民眾抗議徵費

上周六，數十人聚集在聖露西亞(Santa Lucia)車站外俯瞰擠擁的威尼斯運河，對這項收取5歐元(約42.5港元)入城費的措施表達抗議，稱這計劃並未如預期般阻止遊客避開觀光高峰期，改在其他日子前往威尼斯。反對派市議員Giovanni Andrea Martini表示：「數據顯示，收取票價是失敗的措施。」

遊客比徵費前更多

在試行的頭11天，威尼斯每天平均接待7.5萬遊客。Martini援引數據指，這段期間每日入城人數，比去年的3個指標性假期還要多出1萬人。