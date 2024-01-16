意大利婚宴地板突崩塌 新人與60賓客瞬間掉落下層致40傷(有片)

飛來橫禍，極度掃興……意大利一對新人在一座15世紀修道院舉行婚禮，與賓客歡慶之際，修道院地板突然下陷，新人與60多名賓客瞬間一同從4米高處摔落下層，最終40人受傷送院，一起在急症室度過難忘的新婚之夜。

意大利媒體報道，26歲男子穆尼亞伊尼(Paolo Mugnaini)與妻子伊巴拉(Valeria Ybarra)，本月13日晚在皮斯托亞(Pistoia)15世紀賈凱里諾修道院(Convento di Giaccherino)舉行婚宴，60多名賓客與新人一起狂歡，眾人開心跳舞之際地板卻突然塌陷，導致多人摔傷。

賓客：事發一刻如世界末日

賓客事後受訪稱，地板塌陷時感覺好像地震那樣，之後冒出陣陣煙塵，掉落下層的人慘叫聲四起，就像世界末日般。新郎的父親表示：「我沒看到地板下陷的瞬間，只看到一個大洞，頓時心慌，到處找一對新人。」