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國際
2024-01-16 17:14:35

意大利婚宴地板突崩塌 新人與60賓客瞬間掉落下層致40傷(有片)

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現場穿了一個大洞。(互聯網)

現場穿了一個大洞。(互聯網)

飛來橫禍，極度掃興……意大利一對新人在一座15世紀修道院舉行婚禮，與賓客歡慶之際，修道院地板突然下陷，新人與60多名賓客瞬間一同從4米高處摔落下層，最終40人受傷送院，一起在急症室度過難忘的新婚之夜。

意大利媒體報道，26歲男子穆尼亞伊尼(Paolo Mugnaini)與妻子伊巴拉(Valeria Ybarra)，本月13日晚在皮斯托亞(Pistoia)15世紀賈凱里諾修道院(Convento di Giaccherino)舉行婚宴，60多名賓客與新人一起狂歡，眾人開心跳舞之際地板卻突然塌陷，導致多人摔傷。

賓客：事發一刻如世界末日

賓客事後受訪稱，地板塌陷時感覺好像地震那樣，之後冒出陣陣煙塵，掉落下層的人慘叫聲四起，就像世界末日般。新郎的父親表示：「我沒看到地板下陷的瞬間，只看到一個大洞，頓時心慌，到處找一對新人。」

一對新人的新婚之夜在急症室度過。(互聯網) 現場布滿瓦礫。(互聯網) 上層地板穿了一個大洞。(互聯網) 醫護替傷者即場施救。(互聯網) 醫護替傷者即場施救。(互聯網) 醫護替傷者即場施救。(互聯網) 醫護替傷者即場施救。(互聯網) 醫護將傷者送院。(互聯網) 傷者蓋上保暖膠膜。(互聯網) 傷者蓋上保暖膠膜，等候送院。(互聯網) 有賓客頭部受傷，同行親友幫她按住傷口。(互聯網) 事發的修道院。(互聯網) 事發的修道院。(互聯網) 事發的修道院。(互聯網) 醫護將傷者送院治療。(互聯網)

新郎：朋友流了很多血

新郎表示，當時正在跳舞，注意到地板崩塌時賓客已跌落下層，「四周只有瓦礫和灰，甚麼都看不見，身旁的一名朋友暈倒，流了很多血」。他那一刻找不到妻子，擔心對方被埋瓦礫下，幸好兩人最後在急症室相見。

警方表示，事件造成約40人受傷，其中6人重傷，傷者包括一名孕婦，她送院治療後情況穩定。暫未清楚地板塌陷原因，案件仍在調查中。

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