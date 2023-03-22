意大利對TikTok展開調查　荷蘭禁公務手機使用　挪威建議勿用

意大利、荷蘭及挪威針對中國短片分享平台抖音海外版TikTok採取行動。意大利反壟斷部門指對TikTok涉嫌違規容許發布危險內容展開調查。荷蘭政府亦宣布，禁止政府公務手機上，使用來自中國和俄羅斯等 ，被列入對荷蘭進行攻擊性網絡國家的應用程式，以免產生間諜活動風險。挪威情報部門建議公務手機不要使用TikTok。
荷蘭政府亦宣布，禁止政府公務手機上，使用來自中國和俄羅斯等 ，被列入對荷蘭進行攻擊性網絡國家的應用程式，以免產生間諜活動風險。當局聲明未有點名提及TikTok，但外界相信亦包括在禁令之內。
挪威情報部門評估，中國和俄羅斯對挪威構成主要安全威脅，可能會透過社交平台發放虛假或錯誤訊息，建議公務手機不要使用TikTok等類似應用程式，如果有必要使用，亦要在沒有連結到政府系統的手機上使用。
意大利：TikTok缺乏足夠機制監督發布內容
意大利反壟斷部門指，TikTok容許發布有關鼓吹不良膳食、自殘及自殺的危險內容，以近期在程式流行的自殘「傷痕挑戰」(cicatrice)作例子，認為TikTok缺乏足夠機制，由第三方監督發布內容，違反當地指引，調查涉及TikTok的意大利、英國及愛爾蘭負責歐盟客戶關係的部門。稅務警察當地周二(21日)已到過TikTok位於意大利的總部，當局聲明指，TikTok
TikTok否認不當，稱會配合意大利當局調查。TikTok發言人重申，公司計劃將歐洲用戶的數據存儲在歐洲，中國政府並沒有獲取用戶數據，又強調公司政策不容許推廣危險活動或資訊，有超過4萬名工作人員確保平台上的資訊安全，並保障青少年。