意大利對TikTok展開調查　荷蘭禁公務手機使用　挪威建議勿用

意大利、荷蘭及挪威針對中國短片分享平台抖音海外版TikTok採取行動。意大利反壟斷部門指對TikTok涉嫌違規容許發布危險內容展開調查。荷蘭政府亦宣布，禁止政府公務手機上，使用來自中國和俄羅斯等 ，被列入對荷蘭進行攻擊性網絡國家的應用程式，以免產生間諜活動風險。挪威情報部門建議公務手機不要使用TikTok。

荷蘭政府亦宣布，禁止政府公務手機上，使用來自中國和俄羅斯等 ，被列入對荷蘭進行攻擊性網絡國家的應用程式，以免產生間諜活動風險。當局聲明未有點名提及TikTok，但外界相信亦包括在禁令之內。

挪威情報部門評估，中國和俄羅斯對挪威構成主要安全威脅，可能會透過社交平台發放虛假或錯誤訊息，建議公務手機不要使用TikTok等類似應用程式，如果有必要使用，亦要在沒有連結到政府系統的手機上使用。