意大利岩壁遍布數千恐龍腳印 古生物學家：恐龍沿海灘步行留下足跡(有片)

意大利古生物學家在斯泰爾維奧國家公園(Stelvio National Park)海拔2,000多米一處近垂直的岩壁上，發現數千個恐龍腳印，稱這是全球三疊紀時期化石最豐富的遺址之一。
路透社等報道，這些恐龍足跡有些寬達40厘米，清晰可見爪痕，在倫巴底大區(Lombardy)北部波密歐(Bormio)附近的高海拔冰河谷弗雷萊谷(Valle di Fraele)，遍布約5公里。波密歐是2026年冬季奧運的舉辦場地之一。
米蘭自然歷史博物館古生物學家沙索(Cristiano Dal Sasso)周二(16日)在倫巴底召開記者公布這項最新發現，表示：「這是意大利最大、年代最久遠的恐龍足跡遺址之一，也是我35年來見過最壯觀的案例之一。」
古生物學家認為，這些足跡是2億多年前由一群長頸草食性動物留下，很可能是板龍(plateosaurs)。當時這一帶是一片溫暖的潟湖，適合恐龍沿著海灘漫步，因此在水邊的泥土留下足跡。
特倫托MUSE博物館的足跡學家佩蒂(Fabio Massimo Petti)指出，「這些足跡是(恐龍)在特提斯洋(Tethys Ocean)周圍廣闊的潮攤上，在沉積物還很柔軟時留下」，「泥沙現在已變成岩石，使得恐龍腳部精細的解剖細節得以保存，像是趾印甚至是爪痕」。
隨著非洲板塊逐漸往北移動，特提斯洋逐漸縮小並乾涸，原本構成海底的沉積岩受擠壓隆起，最終形成阿爾卑斯山脈。
專家指出，一名野生動物攝影師今年9月在追逐野鹿和鬍兀鷲時，在一處山坡上發現這些恐龍足跡，原本水平的腳印至今呈現垂直排列。專家指，這處地區沒有登山步道可到達，因此必須使用無人機及遙測技術進行研究。