意大利岩壁遍布數千恐龍腳印 古生物學家：恐龍沿海灘步行留下足跡(有片)

意大利古生物學家在斯泰爾維奧國家公園(Stelvio National Park)海拔2,000多米一處近垂直的岩壁上，發現數千個恐龍腳印，稱這是全球三疊紀時期化石最豐富的遺址之一。

路透社等報道，這些恐龍足跡有些寬達40厘米，清晰可見爪痕，在倫巴底大區(Lombardy)北部波密歐(Bormio)附近的高海拔冰河谷弗雷萊谷(Valle di Fraele)，遍布約5公里。波密歐是2026年冬季奧運的舉辦場地之一。

米蘭自然歷史博物館古生物學家沙索(Cristiano Dal Sasso)周二(16日)在倫巴底召開記者公布這項最新發現，表示：「這是意大利最大、年代最久遠的恐龍足跡遺址之一，也是我35年來見過最壯觀的案例之一。」