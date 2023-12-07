意大利已通知中國　將退出一帶一路

意大利外長塔亞尼(Antonio Tajani)表示，意大利政府已正式知會中國退出一帶一路倡議，強調此舉不會影響兩國關係。《意大利晚郵報》(Corriere della Sera)報道，這項等待已久的決定已於3天前傳達給北京當局，但雙方皆未發表任何官方聲明。
塔亞尼在羅馬出席活動時表示，意大利政府早前已知會中國退出一帶一路的決定。他表示，加入一帶一路沒有產生預期的效果，一些沒有加入倡議的國家反而取得更好的成果，所以有關協議已不再是政府優先事項，但他強調退出倡議不會影響兩國關雙邊關係。
路透：意大利願與中國保持良好關係
意大利傳媒早前亦報道指，意方已發送正式退出通知，但同時表明願意同中方維持戰略關係。《路透社》報道，一位政府消息人士表示，北京當局「最近幾天」收到意大利通知中國政府不會續簽該協議的信。另一位政府消息人士表示：「即使我們不再參與一帶一路倡議，我們也完全願意與中國保持良好關係。」
意大利是唯一加入中國「一帶一路」倡議的七國集團(G7)成員國，梅洛尼去年上台前曾表示，前任政府在2019年加入一帶一路的決定是個「嚴重錯誤」。國防部長克羅塞托(Guido Crosetto)7月曾說，加入一帶一路倡議，是一個即興及極差的決定。批評人士曾譴責這項兆元投資計畫是具掠奪性的「特洛伊木馬」，目的是收買政治影響力。根據協議條款，意大利要提前3個月通知中方打算退出，否則將於2024年3月自動延續。