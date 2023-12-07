意大利已通知中國　將退出一帶一路

意大利外長塔亞尼(Antonio Tajani)表示，意大利政府已正式知會中國退出一帶一路倡議，強調此舉不會影響兩國關係。《意大利晚郵報》(Corriere della Sera)報道，這項等待已久的決定已於3天前傳達給北京當局，但雙方皆未發表任何官方聲明。

塔亞尼在羅馬出席活動時表示，意大利政府早前已知會中國退出一帶一路的決定。他表示，加入一帶一路沒有產生預期的效果，一些沒有加入倡議的國家反而取得更好的成果，所以有關協議已不再是政府優先事項，但他強調退出倡議不會影響兩國關雙邊關係。