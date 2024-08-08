熱門搜尋:
巴黎奧運 McGriddles 香港運動員 多啦A夢 柏蔚森III 黃金海灣 深中通道 機票優惠 香港小姐2024 日圓匯率走勢 美國大選2024 流感 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 健身 食譜 減肥 松屋
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-08-08 15:45:00

意大利情侶峇里島瀑布自拍　欄杆斷裂墮25米懸崖天人永隔

分享：
意大利情侶峇里島瀑布自拍，欄杆斷裂墮25米懸崖天人永隔。(X)

意大利情侶峇里島瀑布自拍，欄杆斷裂墮25米懸崖天人永隔。(X)

意大利一對情侶到印尼峇里島旅遊，並在一個著名的瀑布遊覽期間，詎料，二人靠著瀑布旁的欄杆自拍時，懷疑因2人重量超出負荷，當場斷裂，導致他們由25米高處墮下，令這對情侶從此天人永隔。

綜合報道，事發於上周日(4)上午11時許，意大利49歲工程師Giancarlo Zicari，與其25歲女友Ilaria Biagi結伴到峇里島旅遊，並來到當地著名的Gajah Mas瀑布，該處設有防止遊客墮下的鐵欄杆，還放了2把木椅，正當二人一起靠在瀑布旁的欄杆興奮自拍時，欄杆卻疑似未能負荷二人的體重當場斷裂，導致2人直接從25米高懸崖墮下。

adblk5
女子輕傷尋救援，男子送院重傷不治。(X) 女子輕傷尋救援，男子送院重傷不治。(X)

女子輕傷尋救援 男子送院重傷不治

Ilaria昏迷大約1小時後恢復意識，僅受輕傷，但赫然發現Giancarlo情況危急，隨即尋求協助，救援人員接報到場，將Giancarlo送院搶救，惟最終傷重不治，他的家人認定事件為意外拒絕驗屍，預料會將遺體運返意大利家鄉落葬。

近日不少遊客於知名景點拍照時意外身亡，日前印度一名男子在急流上岩石自拍不幸被沖走，墮45米高瀑布失蹤。上月底，緬甸一名14歲網紅在瀑布頂自拍期間失足墜河，被卡在石隙溺斃。今年4月一名中國籍女遊客於爪哇島伊真火山火山口邊緣自拍時，疑被石頭絆倒，墮約76米深的火山口死亡。

adblk6

 