意大利情侶峇里島瀑布自拍　欄杆斷裂墮25米懸崖天人永隔

意大利一對情侶到印尼峇里島旅遊，並在一個著名的瀑布遊覽期間，詎料，二人靠著瀑布旁的欄杆自拍時，懷疑因2人重量超出負荷，當場斷裂，導致他們由25米高處墮下，令這對情侶從此天人永隔。

綜合報道，事發於上周日(4日)上午11時許，意大利49歲工程師Giancarlo Zicari，與其25歲女友Ilaria Biagi結伴到峇里島旅遊，並來到當地著名的Gajah Mas瀑布，該處設有防止遊客墮下的鐵欄杆，還放了2把木椅，正當二人一起靠在瀑布旁的欄杆興奮自拍時，欄杆卻疑似未能負荷二人的體重當場斷裂，導致2人直接從25米高懸崖墮下。