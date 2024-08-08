意大利情侶峇里島瀑布自拍　欄杆斷裂墮25米懸崖天人永隔

意大利一對情侶到印尼峇里島旅遊，並在一個著名的瀑布遊覽期間，詎料，二人靠著瀑布旁的欄杆自拍時，懷疑因2人重量超出負荷，當場斷裂，導致他們由25米高處墮下，令這對情侶從此天人永隔。
綜合報道，事發於上周日(4日)上午11時許，意大利49歲工程師Giancarlo Zicari，與其25歲女友Ilaria Biagi結伴到峇里島旅遊，並來到當地著名的Gajah Mas瀑布，該處設有防止遊客墮下的鐵欄杆，還放了2把木椅，正當二人一起靠在瀑布旁的欄杆興奮自拍時，欄杆卻疑似未能負荷二人的體重當場斷裂，導致2人直接從25米高懸崖墮下。
女子輕傷尋救援 男子送院重傷不治
Ilaria昏迷大約1小時後恢復意識，僅受輕傷，但赫然發現Giancarlo情況危急，隨即尋求協助，救援人員接報到場，將Giancarlo送院搶救，惟最終傷重不治，他的家人認定事件為意外拒絕驗屍，預料會將遺體運返意大利家鄉落葬。
近日不少遊客於知名景點拍照時意外身亡，日前印度一名男子在急流上岩石自拍不幸被沖走，墮45米高瀑布失蹤。上月底，緬甸一名14歲網紅在瀑布頂自拍期間失足墜河，被卡在石隙溺斃。今年4月一名中國籍女遊客於爪哇島伊真火山火山口邊緣自拍時，疑被石頭絆倒，墮約76米深的火山口死亡。