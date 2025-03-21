意大利推出全球首份AI生成報紙 記者職責不再是採訪？

目前世界各地新聞機構正研究如何把人工智能（AI）融入於採訪報道當中。意大利保守自由派日報《頁報》（Il Foglio）推出全球第一份內容完全由人工智能（AI）一手包辦製作的報紙，屬於為期一個月的新聞實驗一部分，旨在展示AI技術對傳媒工作方式和生活的影響。而記者的角色僅限於向AI提問並審閱內容。有外國傳媒指，文章結構嚴謹表達清晰，沒明顯語法錯誤。

這份共4版的AI特刊於當地周二(3月18日)開始發售，夾在《頁報》的正刊之中，網上亦可閱讀。頭版共有三篇報道，其中報道關於美國總統特朗普的文章，探討了意大利特朗普粉絲的矛盾行為，並批評他們在抵制文化的同時，卻對其偶像的行為視而不見。另一篇專欄則聚焦於俄羅斯總統普京，強調其過去20年來的背叛行為。此外，報紙還報道了意大利經濟的罕見樂觀情況，引用了意大利國家統計局的最新報告，顯示該國工資上漲的正面影響，並指出收入再分配的變化。

報紙的最後一頁特別設計為「讀者來信」專欄，所有信件與回覆均由AI產生。其中一封信詢問AI是否會導致人類變得「無用」，而AI的回應則相當幽默，「AI是一項偉大的創新，但它還不會在點咖啡時不放錯糖。」這一設計意在模擬傳統報紙與讀者的互動，測試AI能否重現新聞媒體的評論與辯論文化。

記者只向AI提問和閱讀它回應

報紙內容不論用字標題、引用和總結，甚至諷刺字眼都是由人工智能一手包辦，記者職責不再是採訪，而是只負責向AI提問和閱讀它的回應。有外國傳媒指，這些文章結構清晰、語法準確，但特點之一是沒有任何直接引述，顯示AI新聞編寫仍缺乏傳統報導中的採訪元素。