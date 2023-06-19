意大利政府阻中企掌控車軚巨擘Pirelli

意大利政府出招阻止中企對車胎巨擘倍耐力(Pirelli)的影響力。倍耐力為意大利老牌子，有151年歷史，從事石油和化工的中國中化集團持有倍耐力37%股份為最大股東。英國廣播公司(BBC)稱，倍耐力周日向投資者發信稱，政府決定只有倍耐力現任行政總裁Marco Tronchetti Provera控制的公司Camfin，可以提名倍耐力的行政總裁人選。倍耐力又稱，該公司任何集團監管變更須接受意大利政府審視。

倍耐力｜中化集團3月提改股東協議

倍耐力將於下月31日在股東會議上委任新的董事局。中化集團3月通知意大利政府有意更新與Camfin之間的倍耐力股東協議，意大利總理梅洛尼在「黃金權力」法規下檢視有關協議；黃金權力旨在保護對國家具重要戰略意義的產業。路透社日前引述消息報道，中化集團提出的新協議容許中化集團委任更多董事局成員，並可挑選倍耐力日後的行政總裁。報道指，梅洛尼政府就事件已保持克制，未有採取「辣招」——阻止中化集團在倍耐力的投票權。