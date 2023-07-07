意大利文化部高官公開吹噓「睡過1500個女人」　還說陰莖是「知識器官」（有片）

記者彭巧蓁／綜合報道

意大利文化副部長斯加比（Vittorio Sgarbi）在一場藝術活動上口無遮攔地吹噓自己「一生睡過1500個女人」，還說陰莖是「知識器官」，一連串不堪入耳的粗鄙言論讓輿論譁然。

據外媒報道，今年71歲的斯加比當天是參加由MAXXI 國家當代藝術博物館舉行的座談活動，明明是個充滿知性的場合，但斯加比卻大談性事。他先是在台上接了一通電話，說「這他Ｘ的是誰？」，並稱電話那頭的人為「綠帽仔」，並開始吹噓自己睡過多少女人。

嘲笑已故總理貝魯斯科尼

台上另一位來賓就問他，那麼你一生睡過多少女人？斯加比回答，「可惜世上沒有陰莖計步器，我無法確切得知性伴侶的數字，但我每個月大概睡9或12個女人，算起來一生大約睡過1500人」；他還說陰莖是「知識器官」，具有穿透力，可以幫助人理解。

這位副部長還嘲笑已故總理貝魯斯科尼，說他一生中睡過的女人還不到100個，根本是一場「悲劇」。