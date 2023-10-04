意大利旅遊巴墮30米橋底起火　至少21人死亡(有片)

意大利發生嚴重車禍，一輛旅遊巴於北部城市威尼斯附近一座高架橋墮下後起火，造成至少21人喪生，包括旅遊巴司機及2名兒童，另外18人受傷。死傷者包括烏克蘭人、法國人、克羅埃西亞人及德國人等。
當地傳媒報道，事發在星期二(3日)晚。旅遊巴從威尼斯開往附近的Marghera，當時正載著遊客，從旅遊景區駛向住宿地點，但途經Mestre時，在一處從約30米高處墜落至橋下鐵路路軌附近並起火。事發後大批消防員到場救出傷者，事件造成至少21人喪生、18人受傷，其中至少5人傷勢嚴重。
總理發文哀悼遇難者
有目擊者表示，事發時聽到尖銳的剎車聲，然後是砰然巨響，接著就看到冒煙的車子，還聽到人們尖叫求救。他試圖協助，但因巴士起火隨時有爆炸危險而被警方攔阻，報道指，旅遊巴司機擁有7年公共汽車駕駛經驗，是一名40歲意大利男子Alberto Rizzotto，他已在事故中喪生。不排除事發原因是司機突發疾病。總理梅洛尼在社交媒體發文，對事故遇難者表示哀悼，並表示將密切關注事件進展。
Scene in Venice, Italy where a bus plunged off an overpass, killing at least 21 people pic.twitter.com/l5pgpqVuSb— BNO News (@BNONews) October 3, 2023