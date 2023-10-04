意大利旅遊巴墮30米橋底起火　至少21人死亡(有片)

意大利發生嚴重車禍，一輛旅遊巴於北部城市威尼斯附近一座高架橋墮下後起火，造成至少21人喪生，包括旅遊巴司機及2名兒童，另外18人受傷。死傷者包括烏克蘭人、法國人、克羅埃西亞人及德國人等。

當地傳媒報道，事發在星期二(3日)晚。旅遊巴從威尼斯開往附近的Marghera，當時正載著遊客，從旅遊景區駛向住宿地點，但途經Mestre時，在一處從約30米高處墜落至橋下鐵路路軌附近並起火。事發後大批消防員到場救出傷者，事件造成至少21人喪生、18人受傷，其中至少5人傷勢嚴重。