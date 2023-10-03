意大利欲退出一帶一路 美媒：中國轉向葡萄牙埋手 葡國黃金簽證「見功」

意大利有意退出一帶一路倡議，歐洲另一國家葡萄牙可能成為中國宣傳的新目標。專家指，葡萄牙給中國很大發揮空間，加上很多中國人因黃金簽證已移居葡萄牙，促使葡萄牙成為一帶一路計劃甚具潛力合作夥伴。
意大利《晚郵報》(Corriere Della Sera)近日報道，意國總理梅洛尼在20國集團峰會與中國國務院總理李強會面期間，告訴對方意大利計劃退出一帶一路倡議。美國之音周一指，作為七國集團成員的意大利若放棄一帶一路，被認為是中國該倡議策略的一大挫折，但經濟狀況相對較差的葡萄牙正在深度參與一帶一路項目。
一帶一路在葡萄牙未遇阻力
葡萄牙是率先與中國簽署共建一帶一路合作文件的歐洲國家、首先與中國正式建立「藍色夥伴關係」的歐盟國家，也是第一個發行人民幣債券的歐元區國家，至今一帶一路項目在葡萄牙並未遇到太大阻力。
法國外貿銀行亞太地區首席經濟學家Alicia García-Herrero表示，「葡萄牙夠小，因此中國可以在葡萄牙發揮很大的作用，另外由於黃金簽證和護照，很多中國人在葡萄牙生活。葡萄牙相對歐洲保持較高的經濟增速，因此該國可能不會退出一帶一路」。
中國駐葡大使大力宣傳一帶一路
西歐國家紛紛採取措施將華為排除在5G基礎設施外，葡萄牙也跟隨，但華為已向葡萄牙法院提出針對該國網絡安全委員會相關措施的訴訟。中國與他國的角力，被認為有濃厚的地緣政治考慮。
中國駐葡萄牙大使趙本堂近日撰文大力宣傳一帶一路政績，稱中葡共建一帶一路合作成果豐碩。近年，中葡雙邊貿易額增長迅速，2018年為60億美元，2022年突破90億美元大關，創歷史新高。趙本堂表示，中國對葡萄牙投資涵蓋多個領域，另有逾40所中國大專院校開設葡萄牙語專業，葡萄牙有5所孔子學院，當地許多公私營學校開設漢語課程。這些合作成果給兩國人民帶來實實在在的利益，也增進了兩國文化交流和民心相通。
意國地方政府和大學加入一帶一路
另外，美國之音報道，在意大利計劃退出一帶一路的背景下，中國仍然試圖讓意國的地方政府和大學加入一帶一路計劃，並積極培養意見領袖，試圖影響輿論。主張加入一帶一路的民粹主義政黨五星運動創黨人Beppe Grillo發布影片指，「作為一個不重要的普通人，卻受到中國駐羅馬大使賈桂德的邀請，因為對方希望了解我對中國的看法」。意國媒體指，已有10個城市加入一帶一路地方合作項目。