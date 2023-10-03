意大利欲退出一帶一路 美媒：中國轉向葡萄牙埋手 葡國黃金簽證「見功」

報道指，葡萄牙已成為中國在一帶一路計劃甚具潛力的合作夥伴。圖為葡萄牙首都里斯本。(資料圖片)

意大利有意退出一帶一路倡議，歐洲另一國家葡萄牙可能成為中國宣傳的新目標。專家指，葡萄牙給中國很大發揮空間，加上很多中國人因黃金簽證已移居葡萄牙，促使葡萄牙成為一帶一路計劃甚具潛力合作夥伴。

意大利《晚郵報》(Corriere Della Sera)近日報道，意國總理梅洛尼在20國集團峰會與中國國務院總理李強會面期間，告訴對方意大利計劃退出一帶一路倡議。美國之音周一指，作為七國集團成員的意大利若放棄一帶一路，被認為是中國該倡議策略的一大挫折，但經濟狀況相對較差的葡萄牙正在深度參與一帶一路項目。

一帶一路在葡萄牙未遇阻力

葡萄牙是率先與中國簽署共建一帶一路合作文件的歐洲國家、首先與中國正式建立「藍色夥伴關係」的歐盟國家，也是第一個發行人民幣債券的歐元區國家，至今一帶一路項目在葡萄牙並未遇到太大阻力。

法國外貿銀行亞太地區首席經濟學家Alicia García-Herrero表示，「葡萄牙夠小，因此中國可以在葡萄牙發揮很大的作用，另外由於黃金簽證和護照，很多中國人在葡萄牙生活。葡萄牙相對歐洲保持較高的經濟增速，因此該國可能不會退出一帶一路」。