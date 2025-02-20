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國際
2025-02-20 12:22:00

意大利火山爆發大批遊客朝聖　阻路令救援人員頭痛（有片）

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意大利火山Etna爆發大批遊客朝聖。（路透社）

意大利火山Etna爆發大批遊客朝聖。（路透社）

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意大利西西里島的埃特納火山（Mount Etna）是世界上最活躍的火山之一，近期，埃特納火山已連續一周熔岩爆發，十分壯觀，吸引了成千上萬的觀光客前來一睹奇景。只是過多的人潮也為當地帶來困擾，包括阻礙救援車輛。

據CNN報道，西西里島民防部門負責人科西納表示，突然湧入的遊客已成為安全隱憂。雖然大部份行山客都裝備精良，並有導遊陪同，但仍不時發生大大小小的意外，需要救援人員協助。而然行山客在山路邊亂停車或是隨意攀爬，都造成救護車難以通行。

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行山客亂停車阻救護車

他還透露，當地時間2月17日，有8名行山客在沒有嚮導的情況下徒步行山迷路，其中一名48歲的男子在冰上摔倒腳部骨折。他舉這個例子表示，救援人員和救護車對於在山上的工作人員和導遊來說相當重要。

意大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）近日爆發。（路透社） 意大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）近日爆發。（路透社） 意大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）近日爆發。（路透社） 意大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）為歐洲最高火山。（路透社） 意大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）為歐洲最高火山。（路透社） 意大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）高度約為3350米。（路透社） 意大利西西里島埃特納火山（Mount Etna）高度約為3350米。（路透社）

據意大利國家地球物理和火山學研究所稱，目前的埃特納火山（Mount Etna）爆發階段由2月11日開始。一段有人在熔岩旁滑雪的影片在社交平台上爆紅，令每天都有大量遊客前來朝聖。

埃特納火山為歐洲最高火山

埃特納火山不僅是世界上最活躍的層狀火山，也是歐洲最高的火山，高度約為3,350米。埃特納火山平時被白雪覆蓋，在火山爆發時就會看到熔岩在雪地裡蜿蜒的奇景，相當特別。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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