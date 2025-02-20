意大利西西里島的埃特納火山（Mount Etna）是世界上最活躍的火山之一，近期，埃特納火山已連續一周熔岩爆發，十分壯觀，吸引了成千上萬的觀光客前來一睹奇景。只是過多的人潮也為當地帶來困擾，包括阻礙救援車輛。

據CNN報道，西西里島民防部門負責人科西納表示，突然湧入的遊客已成為安全隱憂。雖然大部份行山客都裝備精良，並有導遊陪同，但仍不時發生大大小小的意外，需要救援人員協助。而然行山客在山路邊亂停車或是隨意攀爬，都造成救護車難以通行。