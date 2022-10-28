意大利男子超市持刀隨機殺人　1職員死亡至少5傷包括阿仙奴借將

意大利米蘭附近的一個城鎮阿薩戈，在周四（27日）傍晚發生一宗持刀隨機殺人案件。一名46歲男子闖入一間超級市場，並用刀傷人，導致1名職員死亡以及至少5人受傷，傷者當中包括阿仙奴的西班牙借將柏保路馬利（Pablo Mari）。

當地傳媒報道，男子在當地晚上約6時半，在阿薩戈的一間家樂福內行出。報道指襲擊者有心理健康問題，並且是從超市的貨架上拿出武器。襲擊者其後被多位顧客合作制伏，並交由警察接手。

馬利遭疑兇刺傷背部

報道指，一名46歲的疑兇被捕，警方已排除恐怖襲擊。而一名30歲的超市收銀員在事件中遇襲死亡。另外至少5名受傷的人士之中，包括從英超球隊阿仙奴外借至意甲蒙沙的西班牙守將柏保路馬利。29歲的馬利背部受傷但沒有生命危險。蒙沙的總裁Adriano Galliani就透露，當時馬利與妻子及兒子在超市內購物。Adriano Galliani又表示，馬利的兒子遇襲時坐在購物車，而其妻子伴在旁，馬利之後感到背部痛楚，他亦見到兇手之後刺向一個人的喉嚨，並見證事故的發生。

馬利在2020年1月從巴西的法林明高加盟阿仙奴，上陣僅19次，並在今季外借到意甲升班馬的蒙沙。阿仙奴領隊阿迪達（Mikel Arteta）就表示，球會技術總監伊度（Edu）已聯絡其家人，知道馬利目前在醫院，但情況沒有大礙。