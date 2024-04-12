意大利百人小島陷「山羊之亂」　市長推免費領養計劃求救

意大利一座小島居民只有100人，但近年來山羊繁殖數量暴增，已經是居民人數的6倍。當局最近推出「送羊活動」，只要抓到就可免費帶走，而且數量不限。
據《Sky News》等外媒綜合報道，位於意大利西西里島北方的火山島阿利庫迪島（Alicudi），面積約5.2平方公里，據2024年統計最新數據，當地山羊大量繁殖，數量已是島民人數的6倍。
擔心隨時可能咬人
原本山羊與島民都能和平共處，但沒想到數量暴增下，棲息地從島上最高處，遷移到人們居住的地區。牠們不僅破壞綠色植被，而且還大鬧民宅花園、撞護石牆、還擅闖民宅與店家。
在阿利庫迪島港口經營咖啡店的老闆娘表示，這些山羊已經失控，牠們會成群結隊大舉移動，為所到之處造成傷害。她說，有一隻山羊會坐在她店裏的桌子底下，而這樣的景象似乎成為觀光賣點，但得擔心牠隨時可能咬人。
15天內捕獲並運走山羊
為了解決「山羊之亂」，市長古洛（Riccardo Gullo）提出「領養山羊」（adopt a goat）的方案。只要提出申請，不一定要具備農民身分或懂飼養，任何人都可以免費領養山羊，而且沒有數量的限制。
據《CNN》報道，有意願領養的人須以電子郵件，向當地政府提出申請，並支付16歐元（約134港元）的「郵票費」以確認申請有效。申請者必須在獲准後15天內捕獲並運走山羊。據悉，目前已有幾十人向當地政府洽詢，其中包括一名在附近小島生產山羊奶芝士的農民。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章