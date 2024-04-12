意大利百人小島陷「山羊之亂」　市長推免費領養計劃求救

意大利一座小島居民只有100人，但近年來山羊繁殖數量暴增，已經是居民人數的6倍。當局最近推出「送羊活動」，只要抓到就可免費帶走，而且數量不限。

據《Sky News》等外媒綜合報道，位於意大利西西里島北方的火山島阿利庫迪島（Alicudi），面積約5.2平方公里，據2024年統計最新數據，當地山羊大量繁殖，數量已是島民人數的6倍。

擔心隨時可能咬人

原本山羊與島民都能和平共處，但沒想到數量暴增下，棲息地從島上最高處，遷移到人們居住的地區。牠們不僅破壞綠色植被，而且還大鬧民宅花園、撞護石牆、還擅闖民宅與店家。

在阿利庫迪島港口經營咖啡店的老闆娘表示，這些山羊已經失控，牠們會成群結隊大舉移動，為所到之處造成傷害。她說，有一隻山羊會坐在她店裏的桌子底下，而這樣的景象似乎成為觀光賣點，但得擔心牠隨時可能咬人。