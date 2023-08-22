意大利百萬富豪銀行家婚前派對 踢爆未婚妻劈腿：我想給她自由去愛

意大利64歲百萬富豪銀行家Massimo Segre於都靈別墅舉行婚前派對，47歲未婚妻Cristina Seymandi期待他讀出「愛的宣言」，豈料卻在上流社會賓客面前遭踢爆「劈腿」醜事，上演一幕狗血劇。Segre說：「我想給Cristina自由去愛。尤其是去愛另一個人：一位著名律師，她關心那人多過我。」站在未婚夫旁的Cristina面露尷尬望向別處，有點不知所措，似乎是想有人上前阻止這場鬧劇，但在場人士鴉雀無聲。
出軌｜選擇公開事件 不想未婚妻說出自己版本分手原因
Segre向在座約150名賓客說，「親愛的Cristina，我知道你在精神和性慾上多麼愛他，我也知道在他之前，你與一名我認識的實業家有一段關係。」Segre然後向在場朋友說，他並不樂意在大家面前看來像有不貞妻子的男人，明顯遭劈腿未婚妻傷透心。他又解釋為何在婚前派對上公開事件，指Cristina善於講自己的故事，「我不可以讓她單方說出我們關係今晚結束的原因。這是一個平庸的不忠故事，甚至是在婚前，我非常失望和傷心。」
出軌｜未婚妻控訴：這是「精神暴力」
Segre大方地祝福Cristina，還叫她與愛人去原定度蜜月的希臘愛琴海小島米科諾斯，那早已付了錢。意大利傳媒報道，有賓客感到不滿，像被人利用「做騷」。Segre的分手宣言片段被賓客拍下來並廣傳，Cristina那方面稱在社交網遭攻擊，並收到恐嚇。她去信意大利傳媒稱，Segre有關行為屬「精神暴力」，並精心策劃這場報復。Cristina又指，未來奶奶給了她一枚名貴鑽戒作為訂婚之用，卻在婚前派對前15天「離奇消失」。她的顧問說，她將就名聲受損對Segre採取法律行動。Cristina的代表律師表示，Segre是「蓄意羞辱她」。
雖然公開分手，但兩人仍糾纏不清，Segre反指控Cristina從兩人的聯名戶口偷取了70萬歐元(約600萬港元)。Cristina則說是在分手前，Segre同意轉帳。惟她接受意大利傳媒訪問後有意令事件降溫，促請大眾勿下判斷，這是家庭事，外界難以明白。她又說，Segre在婚前派對發言時，她心想「他瘋了」，又指未婚夫那時很疲累。據悉，雙方家庭在都靈商界都有頭有面。