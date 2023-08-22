意大利百萬富豪銀行家婚前派對 踢爆未婚妻劈腿：我想給她自由去愛

意大利64歲百萬富豪銀行家Massimo Segre於都靈別墅舉行婚前派對，47歲未婚妻Cristina Seymandi期待他讀出「愛的宣言」，豈料卻在上流社會賓客面前遭踢爆「劈腿」醜事，上演一幕狗血劇。Segre說：「我想給Cristina自由去愛。尤其是去愛另一個人：一位著名律師，她關心那人多過我。」站在未婚夫旁的Cristina面露尷尬望向別處，有點不知所措，似乎是想有人上前阻止這場鬧劇，但在場人士鴉雀無聲。

出軌｜選擇公開事件 不想未婚妻說出自己版本分手原因

Segre向在座約150名賓客說，「親愛的Cristina，我知道你在精神和性慾上多麼愛他，我也知道在他之前，你與一名我認識的實業家有一段關係。」Segre然後向在場朋友說，他並不樂意在大家面前看來像有不貞妻子的男人，明顯遭劈腿未婚妻傷透心。他又解釋為何在婚前派對上公開事件，指Cristina善於講自己的故事，「我不可以讓她單方說出我們關係今晚結束的原因。這是一個平庸的不忠故事，甚至是在婚前，我非常失望和傷心。」