意大利米蘭商鋪火警3名中國人死亡　當局不排除涉縱火(有片)

意大利米蘭市一間商店在當地星期四(12日)深夜約11時起火，造成店內3名中國人死亡。中國駐米蘭總領館證實3名中國籍公民遇難。

報道指，死者包括一對17歲和19歲兄弟，以及一名24歲女子。警方及檢察當局正調查起火原因。由於商店在火警發生前，曾收過威脅信息，當局不排除涉及縱火。消防指，火場面積約700平方米，火勢在數小時後救熄。當地報道指，商店只有一個入口，消防在商店洗手間內發現3名遇難者，相信他們是為了逃避大火，可能在沒有其他逃生路線，最終在濃煙下窒息死亡。

