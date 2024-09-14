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國際
2024-09-14 12:29:00

意大利米蘭商鋪火警3名中國人死亡　當局不排除涉縱火(有片)

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意大利米蘭商鋪火警3名中國人死亡，當局不排除涉縱火。(X)

意大利米蘭商鋪火警3名中國人死亡，當局不排除涉縱火。(X)

意大利米蘭市一間商店在當地星期四(12)深夜約11時起火，造成店內3名中國人死亡。中國駐米蘭總領館證實3名中國籍公民遇難。

報道指，死者包括一對17歲和19歲兄弟，以及一名24歲女子。警方及檢察當局正調查起火原因。由於商店在火警發生前，曾收過威脅信息，當局不排除涉及縱火。消防指，火場面積約700平方米，火勢在數小時後救熄。當地報道指，商店只有一個入口，消防在商店洗手間內發現3名遇難者，相信他們是為了逃避大火，可能在沒有其他逃生路線，最終在濃煙下窒息死亡。

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死者包括一對17歲和19歲兄弟，以及一名24歲女子。(X) 由於商店在火災發生前，曾收過威脅信息，當局不排除涉及縱火。(X)

中國駐米蘭總領館啟動應急機制

中國駐米蘭總領館對此事件高度重視，在獲悉情況後立即啟動應急機制，第一時間與當地警方及相關部門進行聯繫，積極跟進事態進展，並為遇難者家屬提供必要幫助。同時，總領館再次提醒在意大利的中國公民加強安全意識，確保人身安全。

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