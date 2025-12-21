意大利羅馬許願泉明年2月起收2歐元入場費 料每年可帶來650萬收入

向特雷維噴泉擲硬幣許願的傳統，讓羅馬當局每周可收集到數千歐元硬幣，來捐給慈善機構明愛會(Caritas)。(資料圖片)

羅馬市長嘉提葉里(Roberto Gualtieri)上周五(19日)召開記者會表示，截至本月8日，今年約有900萬遊客造訪許願泉前方區域，平均每天3萬人，這樣龐大人流造成該區域「水洩不通」。

特雷維噴泉是建於18世紀的巴洛克建築，是遊客造訪羅馬的熱門景點。遊客通常會在許願後將1枚硬幣拋入噴泉內，「許願泉」因而得名。正因為這項傳統，羅馬當局每周可收集到總額達數千歐元的硬幣，來捐給天主教慈善機構明愛會(Caritas)。

意大利首都羅馬的政府官員表示，為應對過度旅遊，明年2月起遊客若想近距離參觀當地知名景點、俗稱「許願泉」的特雷維噴泉(Trevi Fountain)，須支付2歐元(約18.2港元)入場費。

這不是意大利當局首次對熱門景點實施收費。羅馬的萬神殿(Pantheon)從2023年起向遊客收費，威尼斯去年開始也在旺季向遊客收取入城費。

許願泉位於公共廣場，明年2月起從遠處觀看仍然免費，但想要靠近則須購票，收費2歐元。嘉提葉里表示，市政府估計1年可帶來650萬歐元(約5,924萬港元)收入。

嘉提葉里還宣布，明年2月1日起羅馬市政府也將對另外5個景點收取入場費，票價為5歐元(約45.5港元)。