意大利聖母像流血淚顯靈 朝聖者眾 真相終揭盅

其後Cardia向外界宣稱，該聖母像顯靈流出血淚，吸引意大利各地信眾湧往朝聖。與此同時，Cardia成立了一個基金會收集捐款，宣稱款項將用於成立病童中心。

涉事聖母像位於意大利城鎮特雷維尼亞諾羅馬諾(Trevignano Romano)一座小山丘的玻璃箱內。該聖母像是由一名女子Gisella Cardia於2016年從波斯尼亞和黑塞哥維那(Bosnia and Herzegovina)購得一座聖母像後，轉至特雷維尼亞諾羅馬諾上述地點設置。

聖母像血淚｜化驗結果顯示「血淚」有女被告DNA

由於信眾絡繹不絕到來，鎮上居民漸感煩躁。直至2022年，有鎮民質疑該聖母像「顯靈」的說法，委託獨立調查人員研究，調查員其後跟警方會晤。鎮民及獨立調查人員指出，該聖母像所流的相信是豬血。

當地檢查部門2023年展開詐騙調查，並對聖母像上的血跡進行DNA化驗。化驗結果日前公布，揭示聖母像的血跡有Cardia的DNA，意味血跡有可能是她自己加上去。

聖母像血淚｜律師辯稱︰可能也混有聖母的血

但Cardia的律師死心不息，指血跡驗到Cardia的DNA亦不代表甚麼，聲言Cardia曾親吻及擁抱該聖母像，可能因此留下了DNA，認為血跡可能還混合了其他成份，「包括聖母的血」，「誰知道？你有聖母的DNA嗎？」過去曾因欺詐性破產被定罪的Cardia目前不知所蹤，律師聲稱不知她身在何方。