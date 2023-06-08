意大利菜稱冠中菜居次 CNN本年度世界美食排行榜惹議 內地網民：中菜豈止糖醋排骨？

美國有線電視新聞網旅遊頻道(CNN Travel)近日公布2023年世界美食排行榜，意大利菜獨佔鰲頭，中國菜屈居第二，法國菜排名第三。排行榜旋即引起網民熱議，有內地網民批評排名不合理，指中國南北菜餚種類繁多，如果僅以糖醋排骨等作為代表，這些評論「已是不用多聽」。
意大利菜是讓人愉悅的美食雜燴
意大利菜今年獲評為榜首，文章指幾個世紀以來，意大利食物都吸引著世界各地的味蕾，它勝在食材簡單、烹調容易，拿些麵條，滴幾滴橄欖油，備好大蒜，再加個番茄或煙肉，美食盛宴就有了。從芝士意大利燴飯到炸酥肉，意大利菜是一種讓人愉悅且豐富的食品雜燴。當中以肉醬意粉、薄餅、沙樂美腸、水牛芝士、泡沫咖啡為代表。
廣東點心影響遠及紐約
第二位是中國菜，文章指，把「你吃飯了嗎？」當問候語的中國人，可說是世上最癡迷於飲食的人，在動盪歷史中，品嘗美食是中國人脫離現實的一種方法，中國人的專業精神與節儉美德，造就了世界上其中一個最勇敢的飲食民族。中國的地方美食各具特色，很難相信它們出於同一個國家，中餐不是一種可輕易就能概括的飲食文化。
文章以糖醋排骨、點心、烤乳豬、北京烤鴨、小籠包和魚翅為代表，形容吃糖醋排骨讓人產生有罪惡感的快樂；源自廣東的點心，其影響至今遍及紐約；烤乳豬和北京烤鴨是中國廚師妙用不同烤爐製造的奇跡；小籠包是湯汁滿滿的驚喜。
法國人把農業害蟲變菜餚
法國菜排名第三，文章指對法國人來說，午休兩小時吃三道菜是必須的，美食以馬卡龍、長棍麵包、法式蝸牛和鵝肝為代表，讚賞法國人不但將花園的害蟲變為菜餚，更煮得美味。
日本懷石料理如詩篇的盛宴
排四至十位依次為西班牙、日本、印度、希臘、泰國、墨西哥和美國。其中港人愛吃的日本菜排第五，文章形容日本人處理食物就像機械工程般精巧，一道豐盛的懷石料理就如視覺與烹飪上展現四季的詩篇，也可坐在迴轉壽司帶旁獨自飽餐一頓，或在便利店冷藏貨架上隨意選取食物。在日本，不可能吃得差。文章以味噌湯、壽司、魚生、天婦羅及河豚作代表。
內地網民批排名不合理
文章開首便說明以個人口味，排名屬主觀，該頻道只是介紹全球的部分美食文化和地點，為讀者的旅行計劃提供參考。儘管CNN已「戴頭盔」，但許多網友仍批評其排名「太主觀」，有人質疑美國食物毫無特色，竟能上榜，反問「美國美食到底是甚麼，肉和薯仔？」也有人不滿非洲和南美等地的飲食文化被忽視。
有內地網民直指排名不合理，中菜樣式繁多，比歐美菜式加起來還要豐富，「怎能把所有中國食物歸納成一種菜？」，指出北方飲食和雲南就已截然不同，「如果提到中國美食，就把糖醋排骨當成首要代表，這見解也不用多聽了」。