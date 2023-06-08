意大利菜稱冠中菜居次 CNN本年度世界美食排行榜惹議 內地網民：中菜豈止糖醋排骨？

意大利菜今年獲評為榜首，文章指幾個世紀以來，意大利食物都吸引著世界各地的味蕾，它勝在食材簡單、烹調容易，拿些麵條，滴幾滴橄欖油，備好大蒜，再加個番茄或煙肉，美食盛宴就有了。從芝士意大利燴飯到炸酥肉，意大利菜是一種讓人愉悅且豐富的食品雜燴。當中以肉醬意粉、薄餅、沙樂美腸、水牛芝士、泡沫咖啡為代表。

廣東點心影響遠及紐約

第二位是中國菜，文章指，把「你吃飯了嗎？」當問候語的中國人，可說是世上最癡迷於飲食的人，在動盪歷史中，品嘗美食是中國人脫離現實的一種方法，中國人的專業精神與節儉美德，造就了世界上其中一個最勇敢的飲食民族。中國的地方美食各具特色，很難相信它們出於同一個國家，中餐不是一種可輕易就能概括的飲食文化。

文章以糖醋排骨、點心、烤乳豬、北京烤鴨、小籠包和魚翅為代表，形容吃糖醋排骨讓人產生有罪惡感的快樂；源自廣東的點心，其影響至今遍及紐約；烤乳豬和北京烤鴨是中國廚師妙用不同烤爐製造的奇跡；小籠包是湯汁滿滿的驚喜。

法國人把農業害蟲變菜餚

法國菜排名第三，文章指對法國人來說，午休兩小時吃三道菜是必須的，美食以馬卡龍、長棍麵包、法式蝸牛和鵝肝為代表，讚賞法國人不但將花園的害蟲變為菜餚，更煮得美味。