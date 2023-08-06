意大利通緝犯慶祝拿坡里奪冠自曝行蹤　一張照片致逃亡11年後被捕

記者鄒慈芸／綜合報道

意大利一名通緝犯拉波塔（Vincenzo La Porta），因為太過熱愛足球，在餐廳慶祝拿坡里足球隊獲得意甲冠軍時，身影剛好被其他民眾拍下，警方循線到希臘將他逮捕，使其11年的逃亡生涯結束。

60歲的拉波塔被警方認定與犯罪集團克莫拉（Camorra）關係密切，他因逃稅、詐欺、共犯等罪名被警方通緝，不過11年來，警方苦尋不着他的下落。

拿下33年的首個冠軍

然而拉波塔的行蹤，卻在今年5月被他自己的粗心曝露，當時拿坡里足球隊在意甲聯賽拿下33年的首個冠軍，許多足球迷歡天喜地慶祝，拉波塔也不例外，他在希臘克基拉島（Corfu）的一間餐廳和許多拿坡里球迷一起揮舞球隊的天藍色和白色球衣。

孰料這張照片上傳到網上後，有眼尖民眾認出了拉波塔，警方經過比對後確認照片中的男子，就是他們找了11年的通緝犯，於是派出人馬到克基拉島上，最後在8月4日成功逮捕拉波塔。