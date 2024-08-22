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國際
2024-08-22 09:54:14

意大利遊艇沉沒增至6死　尋獲「英國蓋茨」父女遺體(有片)

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意大利遊艇沉沒增至6死，尋獲「英國蓋茨」父女遺體。(X)

意大利遊艇沉沒增至6死，尋獲「英國蓋茨」父女遺體。(X)

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意大利西西里島海域周一(19)清晨一艘載著22人的豪華遊艇遇風暴沉沒，造成1死、6失蹤。經過連日搜索，搜救隊於周三(21)再發現5具遺體，包括被譽為「英國蓋茨」的科技大亨林奇(Mike Lynch)與他的18歲女兒漢娜(Hannah)的遺體，據報兩人卡在兩張床墊中。仍有1人下落不明。

林奇早前招待親友搭乘自己的豪華遊艇「Bayesian」號出海，在意大利西西里島外海遭遇強烈風暴沉沒，當時有15人立刻獲救，包括林奇的妻子巴卡雷斯(Angela Bacares)1名廚師遺體被尋獲，6人失蹤，包括林奇與女兒、摩根士丹利國際公司董事長Jonathan Bloomer夫婦、高偉紳律師事務所律師Chris Morvillo等。

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被譽為「英國蓋茨」的科技大亨林奇(Mike Lynch)。 林奇的豪華遊艇「Bayesian」號。(X)

搜救人員每次下潛只能停留10分鐘

當地報道指，「Bayesian」號沉到海底約50米深，搜救人員在船艙打開一條通道，但礙於船艙內有許多物品塞滿通道、扣除上升下潛時間，搜救員每次最多只能停留10分鐘，增加搜救難度，21日終於在船內尋獲林奇和其女兒的遺體，兩人被夾在兩張床墊中，搜救人員打撈出其中4具遺體，另一具遺體已確認位置，目前搜救持續中，希望以最快的時間找到餘下1名失蹤者。

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