意大利遊艇沉沒增至6死　尋獲「英國蓋茨」父女遺體(有片)

意大利西西里島海域周一(19日)清晨一艘載著22人的豪華遊艇遇風暴沉沒，造成1死、6失蹤。經過連日搜索，搜救隊於周三(21日)再發現5具遺體，包括被譽為「英國蓋茨」的科技大亨林奇(Mike Lynch)與他的18歲女兒漢娜(Hannah)的遺體，據報兩人卡在兩張床墊中。仍有1人下落不明。
林奇早前招待親友搭乘自己的豪華遊艇「Bayesian」號出海，在意大利西西里島外海遭遇強烈風暴沉沒，當時有15人立刻獲救，包括林奇的妻子巴卡雷斯(Angela Bacares)，1名廚師遺體被尋獲，6人失蹤，包括林奇與女兒、摩根士丹利國際公司董事長Jonathan Bloomer夫婦、高偉紳律師事務所律師Chris Morvillo等。
搜救人員每次下潛只能停留10分鐘
當地報道指，「Bayesian」號沉到海底約50米深，搜救人員在船艙打開一條通道，但礙於船艙內有許多物品塞滿通道、扣除上升下潛時間，搜救員每次最多只能停留10分鐘，增加搜救難度，21日終於在船內尋獲林奇和其女兒的遺體，兩人被夾在兩張床墊中，搜救人員打撈出其中4具遺體，另一具遺體已確認位置，目前搜救持續中，希望以最快的時間找到餘下1名失蹤者。
Divers recovered the remains of five of the six people who went missing after the superyacht they were on sank off the coast of Sicily. Among those who were missing were British tech magnate Mike Lynch, along with his American lawyer. pic.twitter.com/fSLL86CziS— CBS Evening News (@CBSEveningNews) August 21, 2024