意大利遊艇沉沒增至6死　尋獲「英國蓋茨」父女遺體(有片)

意大利西西里島海域周一(19日)清晨一艘載著22人的豪華遊艇遇風暴沉沒，造成1死、6失蹤。經過連日搜索，搜救隊於周三(21日)再發現5具遺體，包括被譽為「英國蓋茨」的科技大亨林奇(Mike Lynch)與他的18歲女兒漢娜(Hannah)的遺體，據報兩人卡在兩張床墊中。仍有1人下落不明。

林奇早前招待親友搭乘自己的豪華遊艇「Bayesian」號出海，在意大利西西里島外海遭遇強烈風暴沉沒，當時有15人立刻獲救，包括林奇的妻子巴卡雷斯(Angela Bacares)，1名廚師遺體被尋獲，6人失蹤，包括林奇與女兒、摩根士丹利國際公司董事長Jonathan Bloomer夫婦、高偉紳律師事務所律師Chris Morvillo等。