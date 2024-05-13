意大利酒莊老闆遺囑　將葡萄酒莊園送給9名資深員工

意大利一座葡萄酒酒莊老闆在生前經常跟員工開玩笑，稱死後會將莊園整個送給熱愛葡萄酒的員工。詎料這位老闆離世後，才發現他的遺囑真的寫上，要將葡萄酒莊園交給9位資深的員工繼承。為了能夠共同繼承莊園，這9名員工目前計畫依法成立公司。

綜合報道，這名老闆名叫Piero Pittaro，他於今年3月24日以89歲高齡過身，他的遺囑在近幾日才被公開，內容中清楚點名要由9名資深員工來繼承他的葡萄酒莊園「Vigneti Pittaro」，他們分別是Vigneti Pittaro的秘書、農業專家、會計師、商務人員等。報道提到，Vigneti Pittaro在意大利弗留利平原有90公頃的葡萄園，其中有些部分位於Ramandolo的山丘上，該山丘生產出來的葡萄，也是知名的葡萄酒分區Ramandolo。意味Piero Pittaro交付每名承繼員工十分一遺產，此舉目的，似乎不希望自己生前重視的財產，在未來落入不知名企業或是商人之手。