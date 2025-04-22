意大利首設「性愛探監房」　囚犯最長可激戰2小時

意大利憲法法院今年1月裁決，囚犯應享有與配偶或有長期關係的伴侶，進行保有隱私見面的權利，要求獄方不得監視或干預，為了落實法院裁定，意大利監獄提供讓囚犯和伴侶能私密相處的「性愛探監房」於18日正式啟用，象徵當地跨出保障囚犯親密權利的重要一步。
綜合報道，當地法院指出，目前歐洲多數國家，包括法國、德國、西班牙、荷蘭與瑞典等，早已設立「夫妻探監」制度。意大利為落實法院裁定作出重大改革，位於恩伯利亞地區的Terni監獄內設立首間「親密探訪室」，讓囚犯能與伴侶維持情感與夫妻關係。報道指，這間特殊的探訪房內設有床鋪及浴室，探訪限制為2小時，期間內房門不得上鎖，以便獄警必要時介入，探訪完結後，獄警將檢查房間。首位受惠者是一名男囚犯，他與來訪的女性伴侶在該專屬空間中完成首次親密會面。這間「親密探訪室」最多可安排每日3場會面，不過目前一日僅能使用1次，原因是需要有足夠的經費支援。
人權申訴專員指初步「實驗」成果良好
恩伯利亞地區監獄人權申訴專員Giuseppe Caforio表示，首次會面已順利進行，且全程保有隱私，尊重雙方的尊嚴，希望未來能增加使用次數，以滿足監獄人口日益增多的需求。事實上，Terni是全地區唯一有提供這類服務的監獄，這次的嘗試，被視為是對整個恩伯利亞地區監獄制度的一次重要測試。他強調，這次初步「實驗」成果良好，接下來數日也將陸續安排其他囚犯進行親密會面。
報道提到，意大利目前監獄人滿為患，擁有超過6.2萬名囚犯，超出官方核定容量21%以上，且自殺事件屢創新高。當局期望透過新措施，改善受刑人的心理健康與人權處境。