意大利首設「性愛探監房」，囚犯最長可激戰2小時。(網上圖片)

意大利憲法法院今年1月裁決，囚犯應享有與配偶或有長期關係的伴侶，進行保有隱私見面的權利，要求獄方不得監視或干預，為了落實法院裁定，意大利監獄提供讓囚犯和伴侶能私密相處的「性愛探監房」於18日正式啟用，象徵當地跨出保障囚犯親密權利的重要一步。

綜合報道，當地法院指出，目前歐洲多數國家，包括法國、德國、西班牙、荷蘭與瑞典等，早已設立「夫妻探監」制度。意大利為落實法院裁定作出重大改革，位於恩伯利亞地區的Terni監獄內設立首間「親密探訪室」，讓囚犯能與伴侶維持情感與夫妻關係。報道指，這間特殊的探訪房內設有床鋪及浴室，探訪限制為2小時，期間內房門不得上鎖，以便獄警必要時介入，探訪完結後，獄警將檢查房間。首位受惠者是一名男囚犯，他與來訪的女性伴侶在該專屬空間中完成首次親密會面。這間「親密探訪室」最多可安排每日3場會面，不過目前一日僅能使用1次，原因是需要有足夠的經費支援。