意大利魔鬼看護落重安眠藥 迷暈九旬婦劫財

羅馬近期接連發生利用安眠藥或鎮靜劑對長者下藥後竊盜的案件。(資料圖片)

魔鬼看護……意大利首都羅馬近期接連發生利用安眠藥或鎮靜劑對長者下藥後竊盜的案件。報道指，因65歲以上長者佔意大利人口四分一，長者成為詐騙集團的重要目標。

《今日羅馬》(Roma Today)報道，一名48歲烏克蘭籍女子涉嫌在受聘為看護期間，對她所照顧的老婦及其孫女下鎮靜劑並搶劫，已被警方逮捕。傳媒稱她為「安眠藥夫人」。

匪徒找九旬長者埋手

該報章上月曾報道，在羅馬專門搶劫長者的「安眠藥黨」已存在一段時間，其中2名婦女因涉嫌在去年9月至今年3月於羅馬犯下11宗下藥竊盜案而被捕。其犯罪手法是，在街上找藉口接近80至90歲的長者，說服他們讓她進入家中，伺機下藥盜竊。

喝完飲料即昏睡

「安眠藥夫人案」則在上月底發生，疑犯照顧的97歲老婦的孫女到家中探望祖母，發現祖母處於「深度睡眠」狀態，幾乎昏迷。孫女要求看護解釋，看護說老婦在孫女到達前一小時就睡著。看護隨後準備一杯飲料，堅持要孫女喝下，喝完後，孫女立即感到昏昏沉沉，直到翌日醒來才發現看護失蹤，她錢包裡的550歐元(約4,719港元)失竊。

孫女隨即報警，不幸的是，97歲的老婦因健康惡化在家中離世，當局正調查死亡原因。

偷名貴飾物和現金

警方查出，去年7月在羅馬附近城市奧斯蒂亞(Ostia)亦發生類似案件。一名看護讓86歲老婦喝下含有苯二氮卓類藥物(Benzodiazepines)的飲料，令她入睡，再偷走1,000歐元(約8,581港元)現金、1隻結婚戒指、2隻金手鐲和4個貴重手錶。

經調查後，警方在一名91歲老婦家中拘捕「安眠藥夫人」，當時她被聘為看護大約10天，曾否對這名老婦下藥，仍有待調查。