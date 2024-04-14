意大利龐貝古城出土古羅馬華麗宴會廳 精美壁畫描繪希臘神話(有片)

宴會廳上繪畫精緻的壁畫。(互聯網)

龐貝考古公園負責人祖赫特里格爾(Gabriel Zuchtreigel)發聲明指出，這些神話中的情侶能為參加飲宴的人提供話題，讓他們閒聊過往與現今的生活。而宴會廳的牆壁塗上黑色，估計是為了掩飾被油燈產生的煙霧燻黑牆面。他表示，古羅馬人於日落後會聚集在這裡舉行盛宴，燈光閃爍下壁畫的圖像看似具動態，幾杯葡萄酒到肚後更是如此。

宴會廳的壁畫保存極為良好，上面描繪希臘神阿波羅(Apollo)試圖引誘特洛伊(Troy)女祭司卡桑德拉(Cassandra)，以及特洛伊的海倫(Helen)與巴里斯(Paris)相會場景，這次相會後來引發特洛伊戰爭。

意大利考古單位宣布，古羅馬龐貝古城(Pompeii)遺址最近挖掘出一座宴會廳，黑色牆上畫有希臘神話場景，相信古羅馬人曾在這裡舉行燭光宴會。

龐貝古城｜展現古羅馬中上階層生活

這座長約15米、寬約6米的宴會廳十分寬敞，展現出古羅馬中上階級私人住宅的「高生活水平」。

將近2000年前，意大利維蘇威火山(Vesuvius volcano)於公元79年爆發，熔岩和火山灰掩沒了附近的龐貝城。然而在火山灰和岩屑覆蓋下，迄今許多建築幾乎得以保存當年的原貌。例如，這座宴會廳的白色馬賽克地板，幾乎完好如初。

考古團隊持續挖掘，除了宴會廳，還有一間麵包店、一間洗衣店以及客廳有華麗壁畫的民宅得以重見天日。