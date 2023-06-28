意大利龐貝古城壁畫繪2000年前薄餅 番茄菠蘿芝士做配料？

考古專家最近在意大利龐貝古城(Pompeii)遺址發現一幅壁畫，畫中顯示2,000年前薄餅的模樣，有趣的是，薄餅旁邊放著黃色水果，看來像菠蘿，引起古羅馬人以菠蘿配搭薄餅的猜測。

美聯社報道，該幅色彩鮮艷、刻畫細緻的壁畫位於龐貝考古公園第9區，龐貝城在公元79年被維蘇威火山爆發時噴出的火山灰掩埋，至今保存著不少古代人遺骸和文物。

壁畫描繪一隻銀色餐盤，放著一片圓形麵包，上面有不同配料，還有以銀色器皿盛載的餐酒、乾果、石榴以及兩件黃色物體。