意大利龐貝古城壁畫繪2000年前薄餅 番茄菠蘿芝士做配料？

考古專家最近在意大利龐貝古城(Pompeii)遺址發現一幅壁畫，畫中顯示2,000年前薄餅的模樣，有趣的是，薄餅旁邊放著黃色水果，看來像菠蘿，引起古羅馬人以菠蘿配搭薄餅的猜測。
美聯社報道，該幅色彩鮮艷、刻畫細緻的壁畫位於龐貝考古公園第9區，龐貝城在公元79年被維蘇威火山爆發時噴出的火山灰掩埋，至今保存著不少古代人遺骸和文物。
壁畫描繪一隻銀色餐盤，放著一片圓形麵包，上面有不同配料，還有以銀色器皿盛載的餐酒、乾果、石榴以及兩件黃色物體。
現代薄餅的始祖是怎樣的？
考古公園總監Gabriel Zuchtriegel指出，壁畫中以名貴銀器餐盤盛載平民美食，形成了強烈對比。圓形麵包看來像現今的薄餅，而在古代，這種食物是意大利南部的窮人恩物，之後逐漸流行起來，因此壁畫中那塊麵包，很可能是薄餅的「始祖」。
但上面的配料並非mozzarella芝士和番茄，因壁畫繪於2,000年前，當時番茄和mozzarella芝士還未傳入當地。文獻記載，番茄在數個世紀前才由美洲引入歐洲，而在18世紀，發明mozzarella芝士的製作方法後，意大利那不勒斯一帶的人才開始製作現代版薄餅。
專家推測，畫中圓形麵包上的是生果，包括石榴和棗，再加上香料醬製成。
畫中的黃色物體雖像菠蘿，但專家推測是黃色楊梅，因為文獻記載最早接觸到菠蘿的歐洲人，是航海家哥倫布，他在15世紀末在加勒比海地區才首次見到。