意大利22歲女大學生遭前男友插20刀棄屍湖邊　引發民眾上街抗議反暴力

22歲的茱莉亞被前男友棄屍山溝。（圖／翻攝自Facebook）

警方調查，11日晚間兩人前往一間購物中心吃飯，到了要回家的時候，菲利普裝作貼心開車先送女方回家，未料卻在她家附近停車場掏出刀子攻擊，茱莉亞驚慌逃竄，但隨後就被菲利普制伏，用膠帶封住嘴巴，逃離現場。

據《鏡報》報道，22歲女學生茱莉亞（Giulia Cecchettin）就讀意大利帕多瓦大學（University of Padua）工程系，11日晚間與前男友菲利普（Filippo Turetta）出門後就人間蒸，而再過5天後就是畢業典禮，也沒能如期參加，18日被發現陳屍於威尼斯一座湖泊附近山溝。

意大利日前發生一宗殺人案，一名22歲女大生剩5天就要畢業，未料卻遭前男友殺害狂砍頭頸部20多刀，隨後被棄屍於山溝，而兇手逃亡數日後在德國被逮捕。

茱莉亞的前男友菲利普在德國被警方逮捕。（圖／翻攝自X@vaItcrsen）

今年已有106名女性遇害

當地居民透露，曾在停車場目睹1名男子狂踹倒在地上的女子，還聽到尖叫聲，而警方也在該處搜到一把沾滿血的刀。

菲利普行兇後，狂砍茱莉亞頭頸部20多下，之後將遺體載到巴爾奇斯湖邊棄屍，逃亡到19日在德國落網，而消息傳開後，引發多地民眾上街抗議針對女性的暴力行為，還有數百人親自到茱莉亞校園替她哀悼。

意大利內政部的數據顯示，今年已有106名女性遇害，其中 55 人據稱被伴侶或前伴侶所殺。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章