意大利75歲婦怒告兩名4旬兒子同住「啃老」　法院判被告須限期自立門戶

有些民眾成年後仍會和父母同住，節省租房或房貸開銷。意大利成年人與雙親同住的也不少，但這位老母親實在不想再撫養2個兒子了，此事鬧上法院，法官裁准兒子應該離家獨立。

綜合外媒報道，1名來自意大利北部城市帕維亞（Pavia）的75歲婦人多次嘗試勸說2名分別為42歲、40歲的兒子獨立生活，因為2人都有各自的工作與收入，不過兒子們對母親的建議並不買帳，他們也沒有分擔家中開銷，或是主動做家務等其他付出。

沒有分擔家中開銷或做家務

這樣的情況讓母親大為惱火，她將2個兒子告上法院，主審的法官卡特比（Simona Caterbi）對這位母親的處境表示同情，於是判決這2位年過40的兒子必須離家自立門戶生活。

卡特比在判決書中提到，這位婦人的2個兒子當初是以「雙親提供撫養費的義務」為由，和母親住在家裏，但現在2人都已經超過40歲，按理不再有理由接受撫養，因次法官勒令2名兒子必須在今年12月18日前搬出去。