意大利75歲婦怒告兩名4旬兒子同住「啃老」　法院判被告須限期自立門戶

有些民眾成年後仍會和父母同住，節省租房或房貸開銷。意大利成年人與雙親同住的也不少，但這位老母親實在不想再撫養2個兒子了，此事鬧上法院，法官裁准兒子應該離家獨立。
綜合外媒報道，1名來自意大利北部城市帕維亞（Pavia）的75歲婦人多次嘗試勸說2名分別為42歲、40歲的兒子獨立生活，因為2人都有各自的工作與收入，不過兒子們對母親的建議並不買帳，他們也沒有分擔家中開銷，或是主動做家務等其他付出。
沒有分擔家中開銷或做家務
這樣的情況讓母親大為惱火，她將2個兒子告上法院，主審的法官卡特比（Simona Caterbi）對這位母親的處境表示同情，於是判決這2位年過40的兒子必須離家自立門戶生活。
卡特比在判決書中提到，這位婦人的2個兒子當初是以「雙親提供撫養費的義務」為由，和母親住在家裏，但現在2人都已經超過40歲，按理不再有理由接受撫養，因次法官勒令2名兒子必須在今年12月18日前搬出去。
有近7成年輕人仍和父母一起住
《衛報》報道也提到，根據2022年統計資料，義大利18歲至34歲的族群中，有近7成仍和父母一起住，其中男性比例達72.6％，高於女性的66％。
意大利也有多代人同住的文化，不過近年青壯年人住在老家的時間變得更長，主要原因是受經濟形勢所迫，他們得花更多時間才能找到穩定工作。這些成年人有時會被嘲笑是巨嬰（bamboccioni），人們認為這些人選擇和雙親同住，只是想取得免費食宿。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章