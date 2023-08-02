意媒：意大利最快9月底宣布退出一帶一路 或改與中國簽貿易協議 能源科技等領域謀合作

報道指梅洛尼政府已發出不續簽一帶一路的明確訊號。(美聯社)

意大利媒體報道，總理梅洛尼(Giorgia Meloni)將於出訪北京前，宣布不續簽一帶一路，時間可能在9月底至10月初。未來將透過貿易協議，在運輸、能源、農業、科技等領域與中國有新的合作。

《蟻報》(Le Formiche)周二(1日)報道，意大利國防部長克羅塞托(Guido Crosetto)日前說加入中國一帶一路倡議是「臨時且糟糕」的決定，引起熱議。北京對於克羅塞托的言論，僅發表中國與意大利「進一步挖掘共建一帶一路的合作潛力符合雙方利益」等相對溫和聲明。

一帶一路｜中國據報已接受意大利退出

據《頁報》(Il Foglio)報道，這是因為在梅洛尼訪問美國前，中國就已接受意大利定於9月退出一帶一路的計劃。

報道指，克羅塞托的言論是意大利政府不續簽一帶一路的明確訊號，也證實這幾個月來的預期。梅洛尼領導的政府正準備擺脫它，只剩如何擺脫的問題。

一帶一路｜中國發動外交攻勢

而最近幾個月，北京為說服羅馬續留一帶一路而不斷發動外交攻勢，如今也似乎接受了這樣的結果。

一帶一路倡議期望重建古絲路，透過龐大基礎建設的支出，把中國與亞洲、歐洲和更遠的地方連繫起來。批評者則認為，它是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。