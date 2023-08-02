意媒：意大利最快9月底宣布退出一帶一路 或改與中國簽貿易協議 能源科技等領域謀合作

意大利媒體報道，總理梅洛尼(Giorgia Meloni)將於出訪北京前，宣布不續簽一帶一路，時間可能在9月底至10月初。未來將透過貿易協議，在運輸、能源、農業、科技等領域與中國有新的合作。
《蟻報》(Le Formiche)周二(1日)報道，意大利國防部長克羅塞托(Guido Crosetto)日前說加入中國一帶一路倡議是「臨時且糟糕」的決定，引起熱議。北京對於克羅塞托的言論，僅發表中國與意大利「進一步挖掘共建一帶一路的合作潛力符合雙方利益」等相對溫和聲明。
一帶一路｜中國據報已接受意大利退出
據《頁報》(Il Foglio)報道，這是因為在梅洛尼訪問美國前，中國就已接受意大利定於9月退出一帶一路的計劃。
報道指，克羅塞托的言論是意大利政府不續簽一帶一路的明確訊號，也證實這幾個月來的預期。梅洛尼領導的政府正準備擺脫它，只剩如何擺脫的問題。
一帶一路｜中國發動外交攻勢
而最近幾個月，北京為說服羅馬續留一帶一路而不斷發動外交攻勢，如今也似乎接受了這樣的結果。
一帶一路倡議期望重建古絲路，透過龐大基礎建設的支出，把中國與亞洲、歐洲和更遠的地方連繫起來。批評者則認為，它是中國擴大地緣政治和經濟影響力的工具。
一帶一路｜梅洛尼或訪華前宣布
克羅塞托曾向媒體表明，「當今的議題是，如何撤銷(一帶一路倡議)又不損及(與中國的)關係。因為中國的確是競爭者，但它也是夥伴」。
報道指，梅洛尼政府打算於北京行之前宣布不續簽一帶一路，時間將可能在9月底至10月初。最重要的是，意大利外交人員已與中國政府就退出的時間達成一致，北京也將表達不續簽一帶一路而不會進行報復的承諾。
一帶一路｜國際分析
換言之，意大利希望參照法國總統馬克龍今年4月訪問中國期間達成的協議，通過一系列新的貿易協議來平衡一帶一路計劃的退出。因此，預計從運輸到能源、從農業到科技等領域，意大利與中國都將有新的合作。
事實上，梅洛尼政府所做的就是放棄具有強烈政治價值的框架協定，將意大利與中國的關係重置為經濟夥伴關係，並與七大工業國集團(G7)成員國和大多數西方國家結盟，並在前總理德拉吉(Mario Draghi)推動下完成大西洋主義的重新定位進程，且與中國保持一定的距離。