意漢性侵17歲少女判無罪釋放 法官：受害人不是處女 應知後果 事隔6年裁決逆轉

意大利一名男子早年在車上性侵一名17歲少女，初審被判無罪，當庭釋放，法官指判決原因是，案發時受害人「不是處女」，已有性經驗，「因此應該能夠預料與男性獨處會發生甚麼事」。因案件涉及未成年受害人，檢察總長就判決提出上訴，時隔6年，上訴法官近日推翻原審裁決，結果，終將涉案男子送進監獄。 英國《每日郵報》報道，2019年，當時17歲的受害人參加海外學生交流計劃，到意大利中部城市馬切拉塔(Macerata)短期留學。案發當晚，她與朋友和另外2名男子外出消遣，朋友與其中一名男子先行離開，她獨自留在車上，期間遭當年為25歲的被告性侵。

法官：受害人沒反抗、沒求救 2019年審訊時，法官宣稱「受害人已不是處女，應該能夠預料單獨與男性留在車上，可能會發生甚麼事」，又指「她(受害人)沒有反抗、也沒有求救」，因此裁定被告性侵罪名不成立。 原告的代表律師強烈反駁，稱「當事人已明確表達拒絕，試圖推開對方，甚至因此出拳阻止，但對方仍繼續」。

國會議員：只要沒同意，就是拒絕 此案的裁決引發爭議，有輿論批評法官放過性侵罪犯，國會議員博德里尼直指，「又一次，女性因為社會欠缺積極同意的文化而遭暴力對待，卻無法討回公道。社會人士需明白，只要沒有同意，那就是拒絕」。