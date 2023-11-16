意男57刀殺女友囚30年 獄中暴肥提早獲釋惹議

意大利一名男子因57刀殺死女友，罪成判囚30年，入獄後好食好住暴肥至逾430磅。法庭為顧及其健康准他提早出獄，讓他在父母家中繼續服刑，以享用「健康飲食」。有關決定令死者家人悲憤不已，亦令外界譁然。

35歲意國男子弗里卡諾(Dimitri Fricano)，於2017年6月在撒丁島度假期間，因不滿當時25歲的女友普雷蒂(Erika Preti)埋怨他在酒店床上飲食，導致四處食物屑，一怒之下狂刺女友57刀。 弗里卡諾被捕後，起初向警方聲稱女友是被劫匪殺死，後來供稱女友用紙鎮襲擊他在先，他才拿刀還手。2019年他罪成被判囚30年，當時體重為259磅，因疫情關係至2022年4月才正式入獄。一年後，弗里卡諾的體重已飆升至434磅，足足肥了175磅。