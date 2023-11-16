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國際
2023-11-16 04:31:53
日報

意男57刀殺女友囚30年 獄中暴肥提早獲釋惹議

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意大利 弗里卡諾

弗里卡諾殺女友罪成。圖為二人在2010年的合照。(互聯網)

意大利一名男子因57刀殺死女友，罪成判囚30年，入獄後好食好住暴肥至逾430磅。法庭為顧及其健康准他提早出獄，讓他在父母家中繼續服刑，以享用「健康飲食」。有關決定令死者家人悲憤不已，亦令外界譁然。

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35歲意國男子弗里卡諾(Dimitri Fricano)，於2017年6月在撒丁島度假期間，因不滿當時25歲的女友普雷蒂(Erika Preti)埋怨他在酒店床上飲食，導致四處食物屑，一怒之下狂刺女友57刀。

弗里卡諾被捕後，起初向警方聲稱女友是被劫匪殺死，後來供稱女友用紙鎮襲擊他在先，他才拿刀還手。2019年他罪成被判囚30年，當時體重為259磅，因疫情關係至2022年4月才正式入獄。一年後，弗里卡諾的體重已飆升至434磅，足足肥了175磅。

法庭上周以醫學理由，讓弗里卡諾提早出獄，指其身體狀況已危及性命，且沒有輪椅或拐杖，在獄中變得不良於行，而獄方亦無法按其需要提供低熱量飲食，認為他不適合監獄制度，判決讓他在米蘭附近的父母家中服完餘下刑期，以獲得「健康飲食」。

據稱，醫生認為弗里卡諾罹患心血管疾病風險很高，須遵從監獄無法提供的特殊飲食；辯護律師則說他患有焦慮及鬱性暴食症、人格障礙和睡眠窒息症。

女死者父︰像一刀插入我心

事件令女死者家人憤怒不已，直斥判決「可恥」，普雷蒂父親說︰「沒人能把寶貝女還給我，我們至今仍痛苦不已，他不該這麼快獲釋」，「這就像是一刀插入我心」。

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