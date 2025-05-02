愚昧男將鱷魚誤當雕像入欄自拍　遭咬住死亡翻滾險喪命(有片)

菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀，過程中，他將圍欄內的鱷魚誤認成雕像，便翻進圍欄裡跟鱷魚自拍。沒想到，此時鱷魚突然攻擊他，咬住他的手臂不放，最終男子被飼養員救出，送院縫了逾50多針，挽回一命。

綜合報道，菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀，期間將一條在圍欄內身長15英尺(約4.6米)的鱷魚「Lalay」誤認成雕像，竟然翻過圍欄走近Lalay自拍。當時周圍遊客不斷勸男子出來，但他充耳不聞，詎料，Lalay咬住男子的手臂，男子想走已太遲，跌坐池中，隨後Lalay再咬住男子大腿拖行，施展死亡翻滾，狠狠咬住不肯鬆口。