愚昧男將鱷魚誤當雕像入欄自拍　遭咬住死亡翻滾險喪命(有片)

菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀，過程中，他將圍欄內的鱷魚誤認成雕像，便翻進圍欄裡跟鱷魚自拍。沒想到，此時鱷魚突然攻擊他，咬住他的手臂不放，最終男子被飼養員救出，送院縫了逾50多針，挽回一命。
綜合報道，菲律賓一名29歲男子，日前到當地動物園參觀，期間將一條在圍欄內身長15英尺(約4.6米)的鱷魚「Lalay」誤認成雕像，竟然翻過圍欄走近Lalay自拍。當時周圍遊客不斷勸男子出來，但他充耳不聞，詎料，Lalay咬住男子的手臂，男子想走已太遲，跌坐池中，隨後Lalay再咬住男子大腿拖行，施展死亡翻滾，狠狠咬住不肯鬆口。
男子被困半小時 縫逾50針
結果，男子被困在鱷魚口裡長達30分鐘，直至飼養員發現，用一塊水泥擲到Lalay的頭上，迫使牠鬆開嘴巴，才順利將男子救起。男子的手臂和大腿受傷,由職員布包後送院治理，最終縫了逾50針後，救回一命。對此，當地警方呼籲民眾「這名遊客的行為非常危險，任何人都不應該進入動物園的動物圍欄。他把其他人的生命也置於危險之中，他能活下來已經很幸運」。
警告：影片內容或會令人情緒不安
Turista se mete en una jaula de cocodrilos para SELFIES pensando que es una estatua, evidentemente no lo era— aapayés (@aapayes) April 29, 2025
'Lalay' el cocodrilo del zoológico d Filipinas no quedó muy contento con el truco
El 'almuerzo' de 29 años se salió con la suya con 50 puntos y una vergüenza en Internet pic.twitter.com/KfLMH9LHXK