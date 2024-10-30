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國際
2024-10-30 11:23:00

愚父說服馬戲團放黑豹出籠合照　害3歲兒慘被撕咬毀容(有片)

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愚父說服馬戲班放黑豹出籠合照，害3歲兒慘被撕咬毀容。(X)

愚父說服馬戲班放黑豹出籠合照，害3歲兒慘被撕咬毀容。(X)

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俄羅斯一名父親日前帶3歲兒子到一個馬戲團參觀，竟愚昧地說服在馬戲團工作的朋友，將一隻頂級掠食者——黑豹放出籠外合照，期間豹襲擊男童，導致面部、背部和腿部多處受傷。

綜合報道，3歲男童Vova的父母已離異2年，事發於周一(28日)，父親到托兒所接VovaAngarsk巡迴馬戲團「Wild Drive」參觀。馬戲團當日並無表演，父親帶Vova觀看動物，卻愚蠢地要求在馬戲團工作的朋友，將籠內一隻黑豹放出籠外，好讓Vova能與黑豹合照，該朋友卻同樣愚蠢地被說服，結果Vova在黑豹身旁正擺姿勢拍照期間，突然遭黑豹襲擊撕咬，結果導致Vova臉部、頭部、背部和腿部受傷出血，送院後雖然止血，但身上多處傷口需要縫針，亦就狂犬病風險而要留院觀察。

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男童身上多處傷口需要縫針，亦就狂犬病風險而要留院觀察。(YouTube) 涉事馬戲團「Wild Drive」。(X) 黑豹為頂級掠食者。(示意圖。網上圖片)

警方已對馬戲團成立刑事調查

Vova的母親表示，對Vova被帶去參觀馬戲團一事並不知情，但知其父親有朋友在馬戲團工作。母親已就事件報警。俄羅斯調查委員會已對馬戲團立案刑事案件。一旦罪名成立，黑豹主人可能會因涉及兒童的疏忽而面臨長達性​​年的監禁。報道提到，Wild Drive馬戲團有許多表演，包括空中體操運動員、奇異動物、魔術師、電單車特技演員、小丑以及鱷魚等動物。

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