愚父說服馬戲團放黑豹出籠合照　害3歲兒慘被撕咬毀容(有片)

俄羅斯一名父親日前帶3歲兒子到一個馬戲團參觀，竟愚昧地說服在馬戲團工作的朋友，將一隻頂級掠食者——黑豹放出籠外合照，期間黑豹襲擊男童，導致面部、背部和腿部多處受傷。

綜合報道，3歲男童Vova的父母已離異2年，事發於周一(28日)，父親到托兒所接Vova到Angarsk巡迴馬戲團「Wild Drive」參觀。馬戲團當日並無表演，父親帶Vova觀看動物，卻愚蠢地要求在馬戲團工作的朋友，將籠內一隻黑豹放出籠外，好讓Vova能與黑豹合照，該朋友卻同樣愚蠢地被說服，結果Vova在黑豹身旁正擺姿勢拍照期間，突然遭黑豹襲擊撕咬，結果導致Vova臉部、頭部、背部和腿部受傷出血，送院後雖然止血，但身上多處傷口需要縫針，亦就狂犬病風險而要留院觀察。