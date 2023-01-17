愛國片大明星獲普京接待 俄男星今願替烏克蘭上陣殺敵：對俄方只有仇恨

莫利亞尼諾夫曾主演普京最愛電影之一的戰爭片《第九連隊》。(美聯社)

有「俄羅斯Rambo」封號的俄國男星斯莫利亞尼諾夫(Artur Smolyaninov)曾主演總統普京最愛電影之一的戰爭片《第九連隊》(9th Company)，並獲對方在官邸接待。但現在他願意為烏克蘭而戰，上陣殺死俄軍。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，斯莫利亞尼諾夫是2005年俄國電影《第九連隊》的英雄人物，故事發生在前蘇聯部隊佔領10年的阿富汗，描述一支蘇軍連隊對抗阿富汗叛軍的背水一戰，斯莫利亞尼諾夫飾演戰役中最後存活的士兵。

普京在官邸辦特映會

他因此被形容是俄羅斯的Rambo，把他與美國動作片明星史泰龍(Sylvester Stallone)主演的知名同名角色相比。當年《第九連隊》大受歡迎，普京同年11月在莫斯科郊區的官邸舉行特映會，並邀請斯莫利亞尼諾夫等人出席。