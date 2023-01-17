愛國片大明星獲普京接待 俄男星今願替烏克蘭上陣殺敵：對俄方只有仇恨

有「俄羅斯Rambo」封號的俄國男星斯莫利亞尼諾夫(Artur Smolyaninov)曾主演總統普京最愛電影之一的戰爭片《第九連隊》(9th Company)，並獲對方在官邸接待。但現在他願意為烏克蘭而戰，上陣殺死俄軍。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，斯莫利亞尼諾夫是2005年俄國電影《第九連隊》的英雄人物，故事發生在前蘇聯部隊佔領10年的阿富汗，描述一支蘇軍連隊對抗阿富汗叛軍的背水一戰，斯莫利亞尼諾夫飾演戰役中最後存活的士兵。
普京在官邸辦特映會
他因此被形容是俄羅斯的Rambo，把他與美國動作片明星史泰龍(Sylvester Stallone)主演的知名同名角色相比。當年《第九連隊》大受歡迎，普京同年11月在莫斯科郊區的官邸舉行特映會，並邀請斯莫利亞尼諾夫等人出席。
因反戰流亡海外
但時隔多年，斯莫利亞尼諾夫至今因反對普京揮軍入侵烏克蘭而流亡海外。他去年夏天在國內首次發表反戰言論，在訪問中形容俄國軍事行動是「一場災難，一切都垮掉，(剩下)灰燼、煙霧、惡臭與眼淚」。
到了10月，他被判損害俄軍名譽罪成，遭罰3萬盧布，隨後便離國，據稱目前在拉脫維亞。他上周接受反政府媒體《新報》(Novaya Gazeta)訪問稱：「我對於前線另一方(俄方)的人沒有任何感覺，只有仇恨。如果我在現場，會毫不留情。」
揚言會替烏克蘭打仗
斯莫利亞尼諾夫說，一名前同事已上戰場為俄羅斯中打仗，「我會向他開槍嗎？毫不懷疑會的！我不排除為烏克蘭戰鬥？絕對是的！這是我唯一一條路。而如果我去打這場仗，只會替烏克蘭打」。幾天之後，他被俄國當局列為「外國代理人」，面臨刑事調查。